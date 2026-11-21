KAA Gent wil er ook dit weekend opnieuw staan. KAA Gent neemt het dit weekend op tegen Beveren en kan met een overwinning goed bovenaan mee gaan draaien. Rik De Mil zag opnieuw een aantal spelers uitvallen, maar blijft wel positief.

De blessures? Die zijn jammer. "Het zijn allemaal sterkhouders die uit zijn gevallen, maar je mag daar niet bij stil staan en je moet zo snel mogelijk verder kijken. Als je er bij blijft stilstaan, dan is dat geen goede zaak", aldus Rik De Mil in een eerste reactie op zijn persconferentie.

De plannen van Rik De Mil en KAA Gent zijn duidelijk

"Het geeft kansen en mogelijkheden aan jongens die nog wat minder zich hebben kunnen bewijzen tot nu toe. Het is en blijft een inspanning om met iedereen binnen je kern bezig te zijn en dat is ook echt nodig, zodat we iedereen beter kunnen maken."

"Ik zie bij iedereen nog steeds gedrevenheid. Ook de mensen die tot nu toe wat minder gespeeld hebben, zijn nog helemaal mee met het verhaal. We gaan ook vertrouwen moeten geven aan jongeren en dat is ook de visie van KAA Gent."

Gaat KAA Gent zich nog versterken in de winter?

En komt er dan deze winter versterking om er ook na Nieuwjaar te staan in de competitie en wie weet ook in de Conference League? "Als we een topclub willen worden, zullen we moeten investeren in de ploeg", liet hij dan weer weten bij de RTBF.



Hij beseft dat er afgelopen zomer al werd geschakeld door KAA Gent en dat zal ook deze winter moeten gebeuren. "Onze aanwinsten hebben ook wat blessures gehad", verwees hij naar onder meer Burgess en Ngom die in de lappenmand liggen.