De combiregeling blijft voor heel wat voetbalsupporters een bron van frustratie. Ook Sam Kerkhofs, eigenaar van Sporting Hasselt, heeft er genoeg van. Hij uitte op sociale media zijn ongenoegen over de verplichte busverplaatsing voor de wedstrijd tegen Eupen.

"De zoveelste own goal van het voetbal", klinkt het scherp bij Kerkhofs. Sporting Hasselt speelt zaterdag om 16 uur op bezoek bij Eupen, maar ook voor die verplaatsing geldt een combiregeling.

Zelfs familie en vrienden verplicht op de bus

De maatregel gaat volgens Kerkhofs bijzonder ver. Zelfs familieleden en vrienden van de spelers moeten verplicht met de bus naar de wedstrijd komen. Hij begrijpt niet waarom er geen andere oplossingen mogelijk zijn.

De zoveelste own goal van het voetbal. Morgen spelen we om 16u in Eupen. Eupen tegen Hasselt, en toch geldt er een combiregeling (!). Zelfs familie en vrienden van spelers moeten verplicht met de bus komen. Er gaat zoveel geld naar de veiligheid van voetbalwedstrijden. Dan moet er toch meer mogelijk zijn dan supporters voortdurend te pesten? Neem het aub niet als vanzelfsprekend dat supporters dit blijven pikken en naar het voetbal blijven komen. We moeten op zoek naar andere oplossingen om wedstrijden veilig te laten verlopen, zonder de supporters daarvoor te straffen. Voetbal hoort een feest te zijn. — Sam Kerkhofs (@samkerkhofs) November 20, 2026

"Er gaat zoveel geld naar de veiligheid van voetbalwedstrijden. Dan moet er toch meer mogelijk zijn dan supporters voortdurend te pesten?", vraagt hij zich af.

Kerkhofs vreest voor afhakers

De eigenaar van Sporting Hasselt waarschuwt dat de voetbalwereld de loyaliteit van supporters niet als vanzelfsprekend mag beschouwen. Volgens hem dreigt het voetbal mensen weg te jagen door dit soort maatregelen.





"We moeten op zoek naar andere oplossingen om wedstrijden veilig te laten verlopen, zonder de supporters daarvoor te straffen", stelt Kerkhofs. Hij besluit met een duidelijke boodschap: "Voetbal hoort een feest te zijn."