Niet enkel in de Jupiler Pro League stond er deze zaterdag een aantal interessante duels op het programma. Dat was ook het geval in de Challenger Pro League, waar onder meer Sporting Hasselt in actie kwam op bezoek bij KAS Eupen.

KAS Eupen en Sporting Hasselt konden met een overwinning allebei een goede zaak doen in de strijd om de plaatsen voor de play-offs en om enigszins in het spoor te blijven van de eenzame leider Beerschot. Maar dat zou niet gebeuren.

Geen van beide ploegen zou uiteindelijk de overwinning pakken. Kikas miste namens de thuisploeg snel in de wedstrijd een elfmeter, even later maakte Hairemans er vervolgens 0-1 van voor de bezoekers.

Vijf minuten later kregen de Oostkantonners een tweede strafschop en deze keer zou Nadje er wél 1-1 van maken. In de tweede helft werd niet meer gescoord en zo laten beide ploegen opnieuw twee dure punten liggen.

Club Luik - RSCA Futures 2-0

Onderaan het klassement blijft het niet goed gaan met de RSCA Futures. Na twee zeges in de voorbije wedstrijden voor de interlandbreak gingen ze nu met 2-0 onderuit op bezoek bij RFC De Liège. Een zure nederlaag voor paars-wit.



N'jo en Dendani scoorden diep in de tweede helft de doelpunten voor de Luikenaars. De Luikenaars pakken zo de voorlaatste plaats af van de hoofdstedelingen, die zo toch opnieuw in de hoek zitten waar de klappen vallen.