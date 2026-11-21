'Twee Italiaanse clubs mengen zich in strijd om Virgil van Dijk'
Waar ligt de toekomst van Virgil van Dijk? Liverpool FC twijfelt aan een contractverlenging voor de Nederlander. Verschillende Europese grootmachten volgen het dossier dan weer met argusogen.
'Twee Italiaanse clubs mengen zich in strijd om Virgil van Dijk'
We schreven al over de interesse van enkele Saoedische clubs in Van Dijk. Ook Real Madrid denkt volgens Spaanse media aan de Nederlander. Met Juventus houdt ook een Italiaanse topclub het dossier nauwlettend in de gaten. Dat schrijft transferexpert Ekrem Konur, die ook AC Milan laat vallen.
Het contract van Van Dijk bij Liverpool loopt aan het einde van dit seizoen af. Beide partijen hebben nog geen akkoord bereikt over een langere samenwerking. Als Van Dijk de laatste zes maanden van zijn contract ingaat, zullen Juventus en Milan vanaf januari rechtstreekse gesprekken kunnen voeren met de speler om te onderhandelen over een voorcontract.
🚨 #Liverpool Juventus are closely monitoring the contract situation of Liverpool's 35-year-old Dutch captain Virgil van Dijk at Anfield. ⭐ With his current deal set to expire on June 30, 2027 and renewal talks yet to produce an agreement, Serie A heavyweights are keeping a close eye on developments. 💰 Should Van Dijk enter the final six months of his contract, Juventus—alongside rivals AC Milan—will have the opportunity to hold direct talks and negotiate a pre-contract agreement starting in January.— Ekrem KONUR (@Ekremkonur) November 21, 2026
Waar ligt de toekomst van Virgil van Dijk? Liverpool FC twijfelt aan een contractverlenging voor de Nederlander. Een Europese grootmacht volgt het dossier dan weer met argusogen.
Het contract van Virgil van Dijk bij Liverpool FC loopt aan het einde van het seizoen af. Liverpool FC twijfelt aan het nut van een contractverlenging voor de 35-jarige verdediger.
Vooral het héél zware contract van van Dijk zorgt voor twijfels. De 100-voudig Nederlands international verdient jaarlijks zo'n 21 miljoen euro. Hij is niét van plan om (veel) in te leveren.
Waar wil Virgil van Dijk zijn carrière afsluiten?
De Spaanse media weten dat van Dijk niet moet vrezen voor zijn spaarboekje. Enkele Saoedische clubs zijn bereid om héél véél te betalen om de Nederlander te overtuigen om zijn laatste seizoen(en) in de woestijn door te brengen.
Maar ook Real Madrid houdt het dossier met héél véél belangstelling in de gaten. De Koninklijke ziet in van Dijk een ideale kandidaat om de defensie (in de breedte) te versterken.
Nederlandse verdediger overweegt éénjarig contract bij Real Madrid
Real Madrid wil van Dijk een contract voor één seizoen voorschotelen. Naar verluidt is de Nederlander gecharmeerd door het feit dat De Koninklijke hem naar Spanje wil halen.
Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief