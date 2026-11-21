De nakende release van een nieuwe GTA heeft heel wat vergelijkingen tussen 2013 en vandaag losgemaakt. De evolutie van de marktwaardes van de Belgische profclubs toont vooral hoe sterk de verhoudingen in het Belgische voetbal zijn verschoven.

Sinds de release van GTA V in september 2013 zijn niet alleen de prijzen in het dagelijkse leven fors veranderd. Ook in het voetbal is de inflatie duidelijk zichtbaar. Wie de gezamenlijke marktwaarde van de clubs in de Jupiler Pro League naast die van dertien jaar geleden legt, ziet een flinke sprong.

In september 2013 waren de achttien clubs op het hoogste Belgische niveau samen goed voor een geschatte marktwaarde van 403,05 miljoen euro. Vandaag bedraagt dat totaal ongeveer 1,16 miljard euro. Dat komt neer op een stijging van 187,7 procent.

Club Brugge neemt de leiding over van Anderlecht

Club Brugge beschikt vandaag over de duurste selectie van het land. De marktwaarde van blauw-zwart groeide van 52,85 miljoen euro in 2013 naar 238,20 miljoen euro nu. Daarmee heeft de Brugse club een ruime voorsprong op de concurrentie opgebouwd.

In 2013 was die status nog voor Anderlecht. De paars-witte kern werd destijds op 68,75 miljoen euro geschat. Vandaag staat de teller op 106,10 miljoen euro. Dat is een stijging, maar nog altijd minder dan de helft van de huidige waarde van de selectie van Club Brugge.

Union maakt een ongeziene sprong

De opvallendste evolutie is voor rekening van Union Saint-Gilloise. Toen GTA V uitkwam, speelde de Brusselse club nog in de lagere reeksen en had de selectie een geschatte marktwaarde van amper 2,63 miljoen euro.



Lees ook... Moeilijk te geloven maar Club Brugge zweert het en toont het: "Nog geen seconde aan Liverpool gedacht"›

Vandaag wordt de Union-kern op 119,35 miljoen euro geraamd. Dat is een toename van 4.446,7 procent. Achttien spelers uit de huidige selectie hebben individueel zelfs al een hogere marktwaarde dan de volledige Union-kern van toen.

Ook Antwerp, STVV en RAAL groeien sterk

Union is lang niet de enige club die een stevige sprong maakte. Antwerp ging van 4,28 miljoen naar 66,10 miljoen euro, terwijl Sint-Truiden groeide van 5,25 miljoen naar 43,18 miljoen euro. Ook RAAL zag zijn geschatte selectieprijs flink oplopen: van 1,35 miljoen naar 23,70 miljoen euro.

Standard blijft opvallend achter

Bij Standard is het contrast bijzonder scherp. De Luikenaars kennen over deze periode de kleinste waardestijging van alle clubs in de Jupiler Pro League. De kernwaarde klom van 58 miljoen euro naar 67,15 miljoen euro: slechts 15,8 procent meer.

Terwijl concurrenten hun sportieve en financiële slagkracht fors zagen toenemen, bleef Standard grotendeels ter plaatse trappelen. De woelige bestuursjaren en het zwakke beleid van het recente verleden wegen nog altijd door in de waarde van de Luikse selectie.