Philippe Clement lijkt de trein van Norwich City op de rails te hebben gekregen. Onze landgenoot boekte zaterdag een vijfde opeenvolgende overwinning in de Championship en heeft de weg naar boven ingezet.

Norwich City had eerder nochtans een teleurstellende reeks van vijf opeenvolgende competitienederlagen neergezet. Clement en zijn team verloren achtereenvolgens van Middlesbrough (4-3), Bolton (3-4), Swansea (2-1), Southampton (0-1) en Portsmouth (0-1).

Norwich verslaat ook Cardiff

De kentering kwam er tegen Charlton op speeldag 12. Norwich won die wedstrijd met 1-3 en keek sindsdien niet meer achterom. Het boekte zeges tegen Watford (3-2), Derby County (0-4) en Bristol City (0-5). Zaterdag moest Cardiff eraan geloven met 2-1.

De bezoekers namen vlak na de rust de leiding via Salech, maar Norwich hield de punten thuis dankzij goals van Maghoma en Kvistgaarden. Clement boekt zo vijftien op vijftien en klimt naar een voorlopige elfde plaats.

Volgende opdracht: QPR

Het is knap hoe Clement de trein op de rails heeft gekregen. Norwich lijkt daarbij volop te geloven in onze landgenoot en werkt aan een langetermijnproject.

De volgende opdracht voor Clement en zijn spelers is op dinsdag 24 november. Dan komt QPR over de vloer op Carrow Road. Goed voor achttien op achttien?



