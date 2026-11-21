Belgengate blijft het Belgische voetbal beroeren. Anderlecht maakte een administratieve fout op het wedstrijdblad tegen Club Brugge door de regels rond het aantal voetbal-Belgen niet correct toe te passen. Blauw-Zwart trekt daarom naar de groene tafel, maar de belangrijkste juridische vraag is niet alleen of Anderlecht een fout maakte.

De echte discussie draait om het nadeel dat Club Brugge daardoor zou hebben ondervonden. De Belgische voetbalbond legt duidelijk vast hoeveel voetbal-Belgen op het wedstrijdblad moeten staan. Dat Anderlecht zich niet aan die regel hield, kan dus gevolgen hebben.

Een fout betekent niet automatisch een forfaitnederlaag

Club Brugge wil dat de oorspronkelijke 1-1 wordt omgezet in een 5-0-forfaitzege. Alleen is zo'n sanctie niet automatisch het gevolg van elke administratieve overtreding. Daarvoor moet ook worden bekeken of de tegenstander daadwerkelijk benadeeld werd.

Dat is meteen het moeilijke punt in deze zaak. Alle spelers die tijdens de wedstrijd op het veld stonden, waren speelgerechtigd. Er werd dus geen niet-gekwalificeerde voetballer opgesteld. Het mogelijke nadeel voor Club Brugge zit vooral in de beperktere keuzemogelijkheden op de bank.

Had Leko minder mogelijkheden dan Vitor Bruno?

Door de fout van Anderlecht zat er één buitenlander te veel op de bank. Daardoor had Ivan Leko mogelijk minder wisselmogelijkheden dan zijn collega Vitor Bruno. Maar volstaat dat juridische argument om Club Brugge twee extra punten toe te kennen?

Lees ook... Moeilijk te geloven maar Club Brugge zweert het en toont het: "Nog geen seconde aan Liverpool gedacht"›

Dat is de kernvraag die de bevoegde instanties zullen moeten beantwoorden. Anderlecht kan dus wel degelijk een sanctie riskeren, maar daarmee staat nog niet vast dat Club Brugge de gevraagde forfaitzege krijgt. De straf voor paars-wit en de compensatie voor blauw-zwart zijn juridisch twee verschillende kwesties.