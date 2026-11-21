Wouter Vrancken staat onder druk bij Hearts. Een stevige 0-8-overwinning op het veld van Dundee zal deugd doen voor onze landgenoot.

Craig Levein nam het op voor Vrancken

Vrancken en Hearts presteren dit seizoen wisselvallig. Voor de wedstrijd tegen Dundee hadden ze amper twee van hun laatste elf wedstrijden gewonnen, waardoor er opnieuw kritiek kwam.

Voormalige Hearts-coach Craig Levein nam het bij Edinburgh Evening Standard op voor onze landgenoot. "Ik vind dat hij tijd moet krijgen", klonk het onder meer.

Hearts duwt na de rust door tot 0-4

Vrancken en co kampen met een blessuregolf, maar lieten dat op bezoek bij Dundee niet aan hun hart komen. Na drie opeenvolgende nederlagen haalde Hearts zwaar uit met 0-8.

De bezoekers hadden hun schaapjes al bij de rust op het droge. Het stond toen al 0-4 na twee goals van onder meer Kaboré.

Na de pauze duwden de bezoekers door tot 0-8. Naast Kaboré was ook Kerjota goed voor een dubbelklapper. De zege is ongetwijfeld een stevige opsteker voor Vrancken en co in wat een turbulent seizoen is.



