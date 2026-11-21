Het afscheid van Romelu Lukaku bij de Rode Duivels kwam voor veel mensen als een verrassing, maar niet voor Jean Kindermans. De huidige directeur van de Anderlecht-jeugd was al enkele uren voor de wedstrijd op de hoogte. Dat vertelde hij bij DAZN. Kindermans kent Lukaku al sinds diens jonge jaren op Neerpede en onderhoudt nog altijd een bijzonder nauwe band met de spits.

De twee hebben regelmatig contact, al gebeurt dat vaak via korte berichtjes. Ook voor de wedstrijd was dat het geval. "Het was gewoon: succes in jouw Brussel", vertelde Kindermans. Hij wist toen al wat er op til stond, maar besefte dat het nieuws voor de buitenwereld hard zou aankomen. "Hij stuurde me: 'Nog een laatste keer knallen'."

Kindermans herkende meteen dat er iets speelde

Na de wedstrijd voelde Kindermans naar eigen zeggen meteen dat er iets aan de hand was. Hij herkende de lichaamstaal van Lukaku en kreeg het gevoel dat er meer speelde dan zomaar een emotioneel moment. "Ik zat toen in mijn zetel en had het gevoel: daar is iets."

😮 | Jean Kindermans wist voor de wedstrijd tegen Italië al dat Romelu Lukaku zou stoppen als Rode Duivel! 💬🇧🇪 Bekijk het volledige interview in de DAZN-app. 📲 https://t.co/LWW1r2VoFj — DAZN België (@DAZN_BENL) November 20, 2026

Kindermans stuurde vervolgens een bericht naar zijn voormalige pupil. Hij hoopte vooral dat de beslissing niet impulsief was genomen. "Ik heb hem gestuurd dat ik hoopte dat het geen emotionele beslissing was, maar dat ze wel doordacht was. En hij heeft mij kunnen geruststellen", aldus de man die Lukaku mee zag opgroeien bij Anderlecht.

Nauwe band met Lukaku

Dat Kindermans zo vroeg op de hoogte werd gebracht, zegt veel over de vertrouwensband tussen beiden. Hij was een van de belangrijkste figuren in de jeugdopleiding van Lukaku en bleef ook na diens vertrek een vertrouwenspersoon. De spits had bovendien een belangrijke stem in de terugkeer van Kindermans naar Anderlecht. Zo spoorde hij Marc Coucke aan om hem terug te halen van bij Antwerp.





Of Lukaku ooit nog terugkeert bij de Rode Duivels, is voorlopig koffiedik kijken. Kindermans kent zijn karakter echter bijzonder goed en verwacht niet dat de spits snel op zijn beslissing zal terugkomen. "Ik ken Romelu heel goed. Ik ga hem niet zo snel kunnen overtuigen om terug te komen op zijn beslissing."