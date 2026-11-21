Noah Fernandez kwam de voorbije weken minder aan bod bij PSV, maar kreeg zaterdag tegen NEC opnieuw een stevige portie speeltijd. Onze jonge landgenoot mocht net voor de rust invallen. PSV haalde het met 1-4.

Noah Fernandez geldt als een van de Belgische talenten om in de gaten te houden. De jonge middenvelder van PSV Eindhoven hoeft voorlopig nog geen rekening te houden met landgenoot en voorbeeld Kevin De Bruyne, die in de toekomst een concurrent zou kunnen worden op het PSV-middenveld.

Sterke competitiestart, daarna minder kansen

Fernandez begon uitstekend aan het seizoen in Eindhoven. Hij stond tijdens de eerste vier competitiewedstrijden telkens aan de aftrap en vond op de openingsspeeldag tegen Fortuna Sittard ook meteen de weg naar doel.

Peter Bosz gaf hem daarna wel minder speeltijd. In de zes wedstrijden voor het duel met NEC bleef hij vier keer een volledige wedstrijd op de bank en viel hij slechts twee keer in. Zijn vorige optreden dateerde van 31 oktober, toen hij een halfuur mocht meespelen in de 7-0-zege tegen Willem II.

Vroege invalbeurt in Nijmegen

Bij de verplaatsing op het veld van NEC Nijmegen startte Fernandez opnieuw als invaller. Door de blessure van vaste waarde Mauro Junior moest hij echter sneller dan verwacht opdraven. De Belg mocht uiteindelijk 49 minuten meevoetballen, zijn hoogste aantal sinds de derde speeldag op 30 augustus.

Fernandez speelde geen opvallende wedstrijd, maar hielp PSV wel mee aan een ruime 1-4-overwinning. Daardoor blijven de Eindhovenaren leider in de Eredivisie.





Ruben van Bommel opnieuw trefzeker

Ivan Perisic (ex-Club Brugge) zette PSV vanop de stip op 0-2. Ook Ruben van Bommel pikte weer zijn doelpunt mee: de zoon van bondscoach Mark van Bommel maakte zo al zijn vijfde treffer van het seizoen.