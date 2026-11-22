Charles De Ketelaere heeft zondagavond een absolute hoofdrol opgeëist in de Serie A. De Rode Duivel scoorde twee keer tijdens een spectaculaire wedstrijd tussen Atalanta en Inter, die uiteindelijk op 4-4 eindigde. De voormalige speler van Club Brugge hielp zijn ploeg aan een indrukwekkende comeback en bewees opnieuw zijn enorme waarde. Vooral de manier waarop Atalanta zich in de slotfase terugvocht, maakte de wedstrijd bijzonder.

Nochtans zag het er lange tijd bijzonder slecht uit voor de thuisploeg. Inter begon sterk en kwam na zestien minuten op voorsprong via Francesco Pio Esposito. De jonge Italiaan verdubbelde na ruim een halfuur de voorsprong, maar Eljif Elmas bracht Atalanta drie minuten later opnieuw in de wedstrijd. De Ketelaere was betrokken bij de opbouw van die aansluitingstreffer.

Kort na de rust sloeg Esposito opnieuw toe en maakte hij zijn hattrick compleet. Bij een 1-3-achterstand leek Atalanta voor een bijzonder moeilijke opdracht te staan.

De Ketelaere neemt Atalanta op sleeptouw

Maar De Ketelaere dacht daar duidelijk anders over. De Belg zorgde in de 72e minuut voor nieuwe hoop. Na een hoekschop van Nicola Zalewski kopte hij de bal voorbij doelman Josep Martínez. Het was het begin van een bijzonder indrukwekkende slotfase, waarin De Ketelaere zich steeds nadrukkelijker liet gelden. Zijn treffer bracht Atalanta opnieuw tot op één doelpunt van Inter.

De bezoekers sloegen echter vrijwel onmiddellijk terug. Davide Zappacosta maakte hands op de doellijn, waarna Petar Sučić de strafschop benutte. Bij een 2-4-achterstand leek het opnieuw voorbij voor Atalanta, maar De Ketelaere weigerde zich gewonnen te geven.

🇧🇪 | CDK tot uw dienst, tot tweemaal toe! 🫡🎯 #AtalantaInter https://t.co/6NdWiNxxWr



— DAZN België (@DAZN_BENL) November 22, 2026

In de 81e minuut kreeg hij de bal na uitstekend voorbereidend werk van Jonathan Rowe. De Rode Duivel aarzelde niet en knalde met zijn linkervoet onder de lat. Met zijn tweede doelpunt van de avond bracht hij de spanning helemaal terug.

Waanzinnige ontknoping in Bergamo

Atalanta voelde dat er nog iets mogelijk was en trok in de laatste minuten massaal naar voren. Mario Pašalić kwam dicht bij de gelijkmaker, maar Martínez pakte uit met een uitstekende redding. Uiteindelijk kreeg de thuisploeg in de blessuretijd alsnog een uitgelezen mogelijkheid. Alessandro Bastoni raakte de bal met zijn hand in het strafschopgebied, waarna de scheidsrechter opnieuw naar de stip wees. Franck Kessié nam zijn verantwoordelijkheid en trapte de 4-4 binnen.

Voor Inter was de ontgoocheling bijzonder groot. De bezoekers hadden tot twee keer toe een voorsprong van twee doelpunten uit handen gegeven en moesten uiteindelijk vrede nemen met een punt. Atalanta blijft ondanks de knappe comeback twaalfde in de Serie A met vijftien punten..