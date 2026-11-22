Nog één ultieme mijlpaal scheidt Cristiano Ronaldo van het einde van zijn loopbaan: de kaap van 1.000 goals. De Portugees wil dat doel koste wat het kost halen en liet zijn frustratie de vrije loop na een gemiste kans om dichterbij te komen.

Op 41-jarige leeftijd heeft Cristiano Ronaldo zowat alles meegemaakt in zijn carrière. Toch lijkt de Portugees, ondanks zijn avontuur in de Saudische competitie, nog lang niet van plan om gas terug te nemen.

CR7 jaagt nog op één uitzonderlijk record: 1.000 officiële doelpunten maken voor club en land samen. Die mijlpaal zou hem helemaal alleen een plaats in de geschiedenisboeken bezorgen.

Ronaldo blijft voorlopig steken op 986 doelpunten

Vrijdag maakte Ronaldo nog zijn tiende competitietreffer van het seizoen voor Al-Nassr. Daarmee staat zijn totale carrièrecijfer op 986 goals. Als hij zijn gebruikelijke ritme aanhoudt, kan de Portugees de grens van 1.000 dit seizoen nog bereiken. Elke gemiste gelegenheid weegt dan ook zwaar door.

Dat bleek tijdens de wedstrijd tegen Al-Nassr. Bij een 1-0-voorsprong kreeg Ronaldo vanop de stip de kans om zijn ploeg wat meer ademruimte te geven én zijn 987e goal te scoren. Zijn penalty belandde echter tegen de paal.

🎥❌ CRISTIANO RONALDO EN DÉTRESSE TOTALE APRÈS AVOIR MANQUÉ UN PENALTY ! 😩 https://t.co/mxhV42oVWe



— Foot Mercato (@footmercato) November 20, 2026

De vijfvoudige Gouden Bal reageerde zichtbaar aangeslagen en leek zelfs zijn tranen te moeten bedwingen. Het moment onderstreept hoe groot de honger van Ronaldo nog altijd is, ook na zijn veertigste.

Voor Al-Nassr liep de avond uiteindelijk helemaal verkeerd af: de ploeg verloor nog met 3-1. Voor Ronaldo bleef niet alleen de nederlaag hangen, maar ook een gemiste stap richting die symbolische grens van 1.000 goals.