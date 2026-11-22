Rode Duivel Yannick Carrasco en Noémie Happart hebben een tweede kindje verwelkomd. Ze hebben er een zoontje bij, Elian. Dat derde kindje werd al geboren op 23 oktober, maar nu hebben de ouders het nieuws wereldkundig gemaakt.

Het is op sociale media dat ex-Miss België Noémie Happart laat weten dat ze samen met Rode Duivel Yannick Carrasco voor een derde keer mama geworden is.

Het koppel heeft al een zoontje, Naël. Hij werd geboren in juli 2022. Begin 2025 kwam daar met Camila nog een dochtertje bij. En nu is er dus een derde telg in het gezin.

Derde kindje voor Happart en Carrasco

"Elian. 23 oktober 2026. Dankjewel dat je voor ons hebt gekozen, mijn zoon. Jij maakt ons geluk compleet. Voor altijd dankbaar", aldus Happart en Carrasco in een bericht dat werd gedeeld via de sociale media waaronder Instagram.

Happart werd in 2013 verkozen tot Miss België. Ze is al jarenlang samen met gewezen Rode Duivel Yannick Carrasco en nu hebben ze dus ondertussen al drie kinderen samen.





Ook wij willen graag van de gelegenheid gebruik maken om het koppel een dikke proficiat te wensen met de derde telg en veel geluk en plezier samen als koppel en gezin.