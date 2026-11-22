KAA Gent verloor op bezoek bij SK Beveren. "De eerste teleurstelling van het seizoen", noemde Rik De Mil het achteraf. Hij was streng voor zijn spelers en had het ook over het tegendoelpunt waarbij de spelers te lang bleven hangen bij een voorafgaande fase. Maar had het wel een doelpunt mogen zijn?

Is de arbitrage in de fout gegaan? Bij een corner die aan het doelpunt van Beveren vooraf ging, leek de bal immers niet volledig over de lijn. De VAR kwam niet tussen en liet de corner betijen, waaruit ook de 1-0 uiteindelijk viel.

Rik De Mil had het over die fase in zijn analyse bij Sporza na de wedstrijd, maar was vooral streng voor zijn eigen spelers. Die bleven in die actie te lang stilstaan bij het al dan niet toekennen van de corner in plaats van de focus op de wedstrijd te houden.

Rik De Mil streng voor de eigen spelers

"In een evenwichtige eerste helft hadden wij de grootste kansen en dan moet je zeker één keer scoren. Bij die kans voor Vergara moet de bal tussen de palen. In de tweede helft nam Beveren het voortouw, maar dan valt die rode kaart. Toen miste ik bij ons kwaliteit en persoonlijkheid", aldus De Mil.

👀 | De KAA Gent-fans zijn boos nadat SK Beveren een corner kreeg voor deze actie. Niet veel later scoorde SK Beveren de 1-0. 😬🔎 #SKBGNT https://t.co/uTWqO29wCk — DAZN België (@DAZN_BENL) November 22, 2026

"We slikken die goal veel te makkelijk, dat kan niet op dit niveau. Daarna zijn we gaan forceren in plaats van geduldig naar openingen te zoeken. Het killerinstinct was er ook minder vandaag. Als je dat allemaal optelt, dan krijg je dit soort wedstrijd. We hebben te weinig getoond dat we het echt wilden."



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"We hadden genoeg kansen om te scoren, maar we maakten ze niet af. Daar moeten we keihard aan blijven werken. Dit is voor mij de eerste echte ontgoocheling van het seizoen. We moeten nu niet alle goede dingen vergeten, maar we moeten wel streng zijn in de analyse en scherp in de reactie."