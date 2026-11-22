Leandro Trossard heeft zich zondag opnieuw van zijn beste kant laten zien bij Besiktas. De Rode Duivel pakte uit met een heerlijk doelpunt en speelde zo een beslissende rol in de overwinning van zijn ploeg.

Leandro Trossard (31) begint steeds beter zijn draai te vinden bij Besiktas. De Rode Duivel verhuisde afgelopen zomer naar Istanbul, na een sterk seizoen bij Arsenal en een verdienstelijk WK, en liet zich zondag opnieuw gelden.

Besiktas trok naar Konyaspor en boekte er een aantrekkelijke 2-4-zege. Trossard had een groot aandeel in die overwinning: tien minuten voor het einde zorgde hij voor de 2-3 en zette hij zijn ploeg opnieuw op koers naar de drie punten.

Trossard pakt uit met knappe individuele actie

De Belgische aanvaller deed dat op fraaie wijze. Trossard werd centraal aangespeeld, stuurde zijn belagers het bos in met een schijnschot en werkte vervolgens beheerst af met een harde, gekruiste poging. In elf competitiewedstrijden staat zijn teller zo op drie doelpunten en vier assists.

⚽ @mislicom ile maçın golleri! ⚫⚪ Leandro Trossard, enfes bir vuruşla golü buluyor! 📌 Kazanmanın tutkusu #MisliyleMisli’de! https://t.co/zLGNhgOOVU — beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) November 22, 2026

De definitieve 2-4 viel diep in de toegevoegde tijd. Amir Murillo, de voormalige rechtsachter van RSC Anderlecht, leverde de assist af voor Vaclav Cerny in de 94e minuut.





Dankzij de zege klimt Besiktas naar de derde plaats in de Turkse competitie. Donderdag speelt de Turkse club in eigen huis tegen het Israëlische Hapoel Beer Sheva.