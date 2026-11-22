Lionel Messi kwam in de MLS-play-offs goed weg met slechts een gele kaart. De Argentijn gooide de bal in het gezicht van Gonzalo Tapia, maar mocht gewoon op het veld blijven staan. Een goede reactie van De Vlo was het allerminst.

Inter Miami is zaterdagavond bijzonder slecht aan de MLS-play-offs begonnen. De regerende kampioen ging met zware 0-3-cijfers onderuit tegen Columbus Crew en speelde al vanaf de 36e minuut met tien man. Even later had de thuisploeg volgens velen zelfs nog een tweede speler mogen/moeten verliezen: Lionel Messi zelf.

Messi schiet bal in gezicht van Tapia

Net voor de rust wilde Messi snel een spelhervatting nemen, maar Gonzalo Tapia versperde hem de weg. De Argentijn reageerde zichtbaar gefrustreerd en gooide de bal hard richting het gezicht van zijn tegenstander. Tapia ging daarop meteen tegen de grond.

De actie leidde tot stevige protesten bij Columbus Crew. Waar een rode kaart voor Messi niet ondenkbaar leek, besloot de scheidsrechter uiteindelijk om beide spelers geel te geven. Volgens zijn lezing van de feiten hinderde Tapia de achtvoudige Gouden Bal-winnaar bij de hervatting.

Alleen geel, Columbus loopt verder uit

Die beslissing zorgde voor onbegrip, zeker omdat Messi duidelijk de bal richting Tapia had gegooid. Inter Miami kon de achterstand nadien niet meer ophalen en kreeg uiteindelijk een stevige nederlaag te verwerken in de play-offs.

Carton rouge pour le joueur en jaune qui a voulu respirer le même oxygène que Lionel Messi https://t.co/HD4pRnAg6t



— Fédé 🇫🇷 de la Lose (@FFLose) November 22, 2026

Opvallend: Tapia, de speler die Messi uit zijn tent lokte, drukte nadien nog nadrukkelijker zijn stempel op de wedstrijd. Hij maakte twee doelpunten tegen Inter Miami. De frustratie van Messi verandert weinig aan zijn indrukwekkende individuele cijfers. Op 39-jarige leeftijd was hij al goed voor 29 doelpunten en 16 assists in alle competities voor Inter Miami.