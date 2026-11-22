KV Kortrijk en Union SG hebben er een pittige namiddag van gemaakt in het Guldensporenstadion. Union SG haalde het met het kleinste verschil, ook al werden er twee doelpunten afgekeurd. Er was een rode kaart én een niet-gegeven rode kaart. Veel beroering dus in West-Vlaanderen.

KV Kortrijk begon als hekkensluiter aan de wedstrijd van speeldag 12 tegen grootmacht Union SG. En dus was het afwachten wat ze in het eigen Guldensporenstadion zouden kunnen laten zien. In doel verscheen alvast een grote verrassing met Alliet, die profiteerde van drie geblesseerde collega's om zijn debuut te maken.

Bij de bezoekers geen Sylla, waardoor het puzzelwerk voor Hubert zo mogelijk nog groter werd dan vooraf al was. En op het veld was het er ook een beetje aan te zien dat het bij momenten wat zoeken was voor de Brusselaars.

KV Kortrijk verdedigt zich kranig tegen Union SG

Donderdag spelen ze alweer een belangrijke Europese wedstrijd en dus was het misschien in eerste instantie proberen op spaarmodus de drie punten mee te kunnen pakken naar Brussel. Maar De Kerels verdedigden zich kranig en kwamen er zelf ook af en toe vervaarlijk uit.

In de tweede helft speelden de bezoekers veel vrijer en dat leverde ook snel twee doelpunten op. Toch bleef het 0-0, want zowel het doelpunt van De Roeve als dat van Sykes werd afgekeurd vanwege eerder buitenspel in aanloop naar de goal.

In de slotfase kreeg Lambert rood bij Kortrijk, al hadden ze bij de VAR en bij Union SG al in de eerst helft ook rood gewild voor Roche na een heel hoog been bij Sykes. Daar ging ref Van Damme echter niet op in, tot onvrede van de bezoekende fans.

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Vlak na de rode kaart voor Lambert werd het dankzij Patris alsnog 0-1. Het kostte bloed, zweet en tranen voor de Brusselaars, maar ze knokten zich wel opnieuw naar drie belangrijke punten die ook in de eindafrekening van groot belang kunnen zijn.