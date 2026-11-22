Zondagnamiddag stond op de Freethiel een duel tussen SK Beveren en KAA Gent op het programma. Een Oost-Vlaamse derby waar voor beide ploegen wel wat van afhing. De thuisploeg haalde het uiteindelijk met 1-0, ondanks een rode kaart iets voor het uur. Daar was achteraf ook wel een en ander over te vertellen.

Alsof de spelers hadden afgesproken om pas na de rust helemaal los te gaan breken. Iets voor het uur moest Beveren plots met tien verder na rood voor Arno Verschueren. Op dat moment waren de Waaslanders net heel goed bezig, met een knal van Abrahams op de lat als culminatiepunt.

KAA Gent herleefde even door de situatie met elf tegen tien, maar het zou toch Beveren zijn dat in ondertal de score wist te openen. Jearl Margaritha kreeg te veel tijd van de bezoekers en kon het zo afmaken. Goed genoeg voor de drie punten.

Rode kaart voor Arno Verschueren wordt geen omslagpunt in de wedstrijd

Achteraf was er wel een en ander te vertellen over de situatie. Verschueren trapte een bal ongelukkig op Lopes da Silva en ging vervolgens met een gestrekt been in de tackle. Hij raakte daarbij een tegenstander en dus werd het rood.

😬 | SK Beveren moet met 10 man verder. 🟥🦵 #SKBGNT https://t.co/zsCAbjdIBl — DAZN België (@DAZN_BENL) November 22, 2026

Rest de vraag: is dat een correcte straf, of toch wat overdreven? De ref gaf meteen rood en de VAR kwam in ieder geval niet tussen - een clear error was het sowieso niet. Ook op de sociale media waren de reacties eerder gemengd en gematigd.



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We geven u ook gerust even de bewuste fase mee, zodat ook u een oordeel kan geven: rode kaart of niet? Geef gerust in de reacties ook wat meer duiding bij het waarom het voor jou wel of net niet een rode kaart is. Voor de match maakte het weinig uit, want Beveren won alsnog met 1-0.