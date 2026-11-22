Ardon Jashari heeft zondagavond een bijzonder mooie mijlpaal bereikt bij AC Milan. De voormalige middenvelder van Club Brugge maakte zijn eerste doelpunt voor de Italiaanse topclub tijdens de overtuigende 5-1-overwinning tegen Frosinone. De Zwitser had bovendien amper enkele minuten nodig om zijn stempel op de wedstrijd te drukken.

Jashari begon de wedstrijd op de bank, maar mocht bij de rust invallen voor Davide Bartesaghi. Op dat moment leidde Milan met 2-1. De thuisploeg was al vroeg op voorsprong gekomen dankzij een eigen doelpunt van Gabriele Calvani, waarna Gonçalo Ramos de score verdubbelde. Patrizio Masini bracht Frosinone nog voor de rust opnieuw in de wedstrijd.

Jashari heeft amper drie minuten nodig

De tweede helft was nog maar net begonnen toen Jashari zijn moment greep. De Zwitser vond in de 48e minuut de weg naar doel. Adrien Rabiot bediende hem aan de linkerkant van het strafschopgebied, waarna Jashari de bal met zijn linkervoet knap in de bovenhoek trapte.

🔥 | Ardon Jashari maakt zijn eerste doelpunt voor AC Milan! 🔴⚫️ https://t.co/iB85uxIEit — DAZN België (@DAZN_BENL) November 22, 2026

Voor de voormalige sterkhouder van Club Brugge betekende het zijn allereerste doelpunt in het shirt van AC Milan. Een bijzonder mooi moment voor de middenvelder, die sinds zijn overstap naar Italië niet altijd op een basisplaats kon rekenen. Met zijn treffer zorgde hij bovendien voor de belangrijke 3-1, waardoor de thuisploeg opnieuw wat meer ademruimte kreeg.

Milan maakt het helemaal af

Na het doelpunt van Jashari was het verzet van Frosinone nog niet voorbij, maar Milan bleef bijzonder gevaarlijk. Alphadjo Cissé maakte na een uur spelen de vierde treffer, die na tussenkomst van de VAR werd goedgekeurd. Christian Pulisic legde in de 68e minuut de zware 5-1-eindstand vast.





AC Milan boekte zo een bijzonder overtuigende overwinning en blijft meedraaien in de bovenste regionen van de Serie A. Voor Jashari zal deze wedstrijd ongetwijfeld een speciale herinnering blijven.