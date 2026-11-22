Beerschot heeft tegen Jong Genk nog eens zijn titelambities kracht weten bij te zetten. Het won in eigen huis met groot verschil van de Limburgers en grijpt zo nog meer de match in de stand van de Challenger Pro League.

Beerschot wilde in eigen huis tegen Jong Genk uitpakken met een statement en dat zouden ze uiteindelijk ook gaan doen. Tegen de bezoekers uit Limburg werden ze eigenlijk zelden echt getest. Halfweg de eerste helft zagen ze hun eerste doelpunt via Plat nog afgekeurd worden, maar daarna ging het snel.

Beerschot heeft schaapje snel op het droge tegen Genk

Dankzij Haraguchi en Vula was het bij de rust alsnog 2-0, waardoor Genk na de rust uit de startblokken zou moeten gaan schieten. Dat zou ook nooit echt gebeuren, waardoor De Mannekes alles onder controle hielden en nog verder wegliepen na de pauze.

Haj Mohamed maakte er snel 3-0 van en na een owngoals werd het weliswaar even 3-1, maar in de slotfase konden Vula en Lake de score dan weer uitdiepen. 5-1, een echte demonstratie van Beerschot dat zo ook weer een goede zaak doet in de stand.

Statement en tien punten los in de stand

Met 30 op 33 staan ze er heel goed voor in de stand. De kloof met eerste achtervolger Dender is al tien punten, al hebben de Oost-Vlamingen wel een wedstrijd minder gespeeld. Maar toch: stamnummer 13 heeft alweer een prima zaak gedaan met oog op de titel en promotie.



Enig smetje op de overwinning is de late rode kaart van Dennis Gyamfi. Helemaal onnodig gezien de 5-1 voorsprong, waardoor hij mogelijk een of meerdere wedstrijden geschorst zal moeten toekijken. Maar het feestje op Het Kiel zal er niet minder om zijn.