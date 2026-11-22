Zondagnamiddag stond op de Freethiel een duel tussen SK Beveren en KAA Gent op het programma. Een Oost-Vlaamse derby waar voor beide ploegen wel wat van afhing. De thuisploeg moest een halfuur met een man minder spelen, maar kon uiteindelijk wel de drie punten thuishouden. De Buffalo's doen zo bovenaan een slechte zaak.

Rik De Mil kon geen beroep doen op De Vlieger, die met een blessure terugkwam van bij de Rode Duivels. Verder koos de speler in drukke weken wel voor dezelfde namen als vlak voor de interlandbreak. Lopes Da Silva is de enige nieuwkomer, Sonko vierde een jubileum met zijn honderdste wedstrijd voor de Buffalo's.

Bij Beveren is er met Kotysch alvast een nieuwe coach toegekomen en die greep meteen stevig in. Gomis, Keller, Margaritha, Abrahams en Brüls zijn de vijf nieuwkomers in de ploeg - meteen een stevige stijlbreuk met de vorige coach.

Beveren klimt op voorsprong met tien tegen elf, supporter afgevoerd

Vergara kwam in een eerder matige eerste helft misschien nog het dichtst bij de 0-1, maar alles bij elkaar was na 45 minuten rusten met een brilscore absoluut niet onlogisch. Veel doelgevaar kregen we niet, echt snedig waren de acties maar heel af en toe. Weinig spanning, weinig sensatie ook.

Alsof de spelers hadden afgesproken om pas na de rust helemaal los te gaan breken. Iets voor het uur moest Beveren plots met tien verder na rood voor Arno Verschueren. Op dat moment waren de Waaslanders net heel goed bezig, met een knal van Abrahams op de lat als culminatiepunt.

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KAA Gent herleefde even door de situatie met elf tegen tien, maar het zou toch Beveren zijn dat in ondertal de score wist te openen. Jearl Margaritha kreeg te veel tijd van de bezoekers en kon het zo afmaken. Even daarvoor had de match even stilgelegen door een supporter van Beveren die onwel was geworden en moest afgevoerd worden op een brancard - we kunnen alleen maar hopen dat het voor de fan in kwestie allemaal goed afloopt.



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Pijnlijke nederlaag voor KAA Gent

Even na de 1-0 kon Goore in de rebound al gelijkmaken, maar hij stond buitenspel bij het schot van Vergara in eerste instantie. En dus werd de goal ook meteen afgekeurd door de VAR en arbitrage. En dus moesten de Buffalo's dringend in gang schieten.

Ze probeerden nog wel, maar scoren zat er niet meer in. En zo laat KAA Gent het na om bovenaan een prima zaak te doen, terwijl Beveren liefst zes plaatsen wint in de stand met de heel erg knappe en krappe thuisoverwinning.