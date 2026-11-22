Wouter Vrancken en Philippe Clement hebben moeilijke maanden achter de rug bij hun teams aan de andere kant van Het Kanaal. Stilaan zijn ze echter helemaal los aan het komen. Ook dit weekend deden ze opnieuw heel erg goede zaken.

Wouter Vrancken pakte bij Hearts uit met een 0-8 overwinning in de Schotse competitie. En ook Philippe Clement is zijn team helemaal uit de duistere krochten van The Championship aan het helpen - toch wel een knap resultaat.

Philippe Clement heeft Norwich City uit een diepe crisis geleid. De ex-trainer van Club Brugge en Rangers zag zijn ploeg van de 21e naar de elfde plaats in de Championship klimmen dankzij vijf zeges op rij en zeventien doelpunten.

Sterk werk van Vrancken en Clement

Clement, voormalig coach van Club Brugge en Glasgow Rangers, kwam op 18 november 2025 aan bij Norwich. Hij trof toen een ploeg aan die in de onderste regionen van het klassement vertoefde, maar zette snel een opmars in gang. Norwich eindigde vorig seizoen uiteindelijk als negende, na een opvallende inhaalbeweging onder de leiding van de Belg.

De nieuwe jaargang begon echter allerminst zoals gehoopt. Norwich verloor zes competitiewedstrijden na elkaar en zakte na elf speeldagen weg naar de 21e plaats. Met amper negen punten op de teller groeide de druk rond Clement en zijn spelersgroep.

Zege bij Charlton bracht de ommekeer

De uitoverwinning tegen Charlton bleek het kantelpunt. Norwich doorbrak daar zijn negatieve reeks en trok die herwonnen energie door in de daaropvolgende duels. Ook Watford, Derby County, Bristol City en Cardiff City moesten eraan geloven tegen de ploeg van Clement.





De meest recente overwinning, zaterdag tegen Cardiff, was met 2-1 dan wel de nipste van de reeks. Toch spreekt het offensieve rapport boekdelen: Norwich maakte zeventien goals in vijf wedstrijden. Van 0 op 15 ging het in één ruk naar een perfecte 15 op 15.

Opnieuw in de buurt van de play-offs

Ook de cijfers sinds Clements komst zijn sterk. In 52 wedstrijden boekte Norwich 28 overwinningen, vijf gelijke spelen en negentien nederlagen. Dat levert de Belgische coach een winstpercentage van meer dan 53 procent op.

Na zestien speeldagen staat Norwich nu elfde met 24 punten. De play-offplaatsen, die uitzicht bieden op promotie naar de Premier League, liggen slechts drie punten verder. Aanvoerder Kenny McLean prees onlangs nog de hoge standaarden en de eisen die Clement binnen de groep heeft ingevoerd. Het vertrouwen is terug in Norwich, waar de Canaries hun opmars nu willen verlengen.