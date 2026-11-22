Shauna Dewit was te gast in De Slimste Mens Ter Wereld voor de aflevering van woensdagavond. Daarin kwam ze ook nog eens kort terug op haar periode bij De Verraders op VTM. Ze was vol bewondering voor Toby Alderweireld en ook Ruben Van Gucht passeerde de revue.

Ruben Van Gucht maakte er in de eerste aflevering van De Verraders - in tegenstelling tot de uiterst minzame Toby Alderweireld - al meteen een potje van. "Ik ben van nature heel erg competitief", klonk het meteen in een cameragesprek.

"In het dagelijkse leven is het minder, maar eens het op sport of spelletjes aankomt, doe ik er alles aan om het spel te winnen", aldus Ruben Van Gucht in zijn eerste woorden in het programma. Vervolgens speelde hij meteen 'vals' door een horloge in een kist te smokkelen om zo tien minuten goed te kunnen timen.

Ruben Van Gucht wilde graag verrader zijn, maar is dat niet

Daarna wilde hij geen namen schrijven op een papiertje, omdat hij Staf Coppens naar eigen zeggen niet vertrouwde. En zo greep Van Gucht meteen de aandacht, ook van al zijn tegenkandidaten. Hij is geen verrader, maar had dat wel graag geweest.

En dus is het afwachten wat er in aflevering twee zal gebeuren. Zoals geweten zal Ruben Van Gucht op een bepaald moment het programma moeten verlaten, omdat hij gediskwalificeerd werd. Daar is ondertussen ook al heel wat over te doen geweest.

Veel te doen over de diskwalificatie van Ruben Van Gucht

"De Verraders is een spel dat gebaseerd is op vertrouwen. Bij de Ronde Tafel waar we de verraders kiezen, is het heel belangrijk dat je niet even piept bijvoorbeeld. Dan is heel het spel om zeep", aldus presentator Staf Coppens. "Als maker en presentator moet je de spelers enorm kunnen vertrouwen."





"Als er dingen gebeuren, bijvoorbeeld door competitiviteit, waardoor je denkt dat het misschien niet meer te vertrouwen is, dan moeten we een keuze maken. En dan kan je niet verder op die manier in het spel, ook al is Ruben Van Gucht een heel goede sportjournalist en een fantastische mens. We vonden het te gevaarlijk voor het programma.

Ruben Van Gucht sprak er zelf ook over in zijn eigen talkshow Happy Hour. "Ik heb het spel keihard gespeeld, maar wel nog altijd binnen de regels of binnen de openingen die de regels laten", aldus Van Gucht.

Nu heeft ook Shauna Dewit - medespeelster dit seizoen in De Verraders - over Van Gucht gesproken tijdens De Slimste Mens, waar ze kandidate was. "Ik kende Ruben Van Gucht niet. Nu ken ik hem wel, ja. Toch een special manneke hé", was ze duidelijk.