Union SG doet het dit seizoen opnieuw prima in de Jupiler Pro League. Maar ze zijn niet het enige team dat het goed doet binnen de groep rond Union SG. Data zijn en blijven de hoofdmoot en dat werkt voorlopig prima in de transferpolitiek.

Union SG doet het prima in de Belgische competitie, maar ook Brighton & Hove Albion in Engeland en het verrassende Como in Italië zijn heel erg goed bezig de laatste jaren. Heracles en Castellón staan op kop van respectievelijk de Nederlandse en Spaanse tweede klasse.

De mensen achter de data van Union SG

Met dank aan dezelfde mensen achter de data. Justin Said is een heel belangrijk figuur in de hele zaak, ook voor de Brusselaars dus. Said is Managing Director van Jamestown Analytics, het bedrijf dat achter de hele datamachinerij zit.

“De parameters achter de transfers zijn zelfs voor de clubs waarmee we werken een ‘black box’", geeft hij aan tegen Het Laatste Nieuws. “Ik kan je meegeven dat we vandaag samenwerken met in totaal twintig clubs. Wat betreft het feit dat we vrij mysterieus zijn: het is niet dat we iets te verbergen hebben."

Twintigtal clubs zitten in het systeem van Jamestown Analytics

"We zijn sinds onze oprichting drie jaar geleden ontzettend snel gegroeid. En eigenlijk zijn alle clubs met wie we samenwerken op een organische manier tot bij ons gekomen, vaak via mond-aan-mondreclame. Op dat vlak hebben we dus geen flashy website of extra publiciteit nodig - al appreciëren we de belangstelling.”



Het gaat dus voorlopig goed met alle teams waar Said zich mee moeit. Of het ook dit seizoen prijzen zal opleveren in Engeland, Italië, België of elders? Dat gaan we moeten zien, maar de transfers die Union SG deze zomer deed blijken andermaal voltreffers die vooraf niet verwacht waren.