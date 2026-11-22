Thomas Meunier leerde Jules Ahoka pas deze zomer kennen, maar de jonge Congolese middenvelder heeft bij Sunderland al snel indruk gemaakt. De ex-speler van Antwerp kostte 10 miljoen euro en laat zich steeds vaker zien op het hoogste niveau in Engeland.

Jules Ahoka (20) vertrok deze zomer vrij geruisloos bij Antwerp, al ging er wel een stevig bedrag met de transfer gemoeid. AFC Sunderland betaalde naar verluidt 10 miljoen euro voor de jonge Congolese middenvelder, die op dat moment amper vier wedstrijden in de hoofdmacht van de Great Old achter zijn naam had staan.

Van beperkte speelminuten bij Antwerp naar basisplaats bij Sunderland

In België kreeg Ahoka dus nauwelijks de tijd om helemaal door te breken. In Engeland volgde eerst een logische aanpassingsperiode, maar daarna won hij snel aan terrein binnen de selectie van de Black Cats.

Hij startte al drie keer in de Europa League en stond ook tijdens de voorbije twee competitiewedstrijden in de Premier League aan de aftrap. Vooral zijn prestatie tegen Aston Villa bleef niet onopgemerkt.

Jules Ahoka 🤝 Sergio Busquets Thomas Meunier with the biggest compliment 😂 https://t.co/HU9AIvAcLz — Sunderland AFC (@SunderlandAFC) November 21, 2026

Meunier vergelijkt Ahoka met Sergio Busquets

Ook ploegmaat Thomas Meunier kijkt met bewondering naar de snelle ontwikkeling van de voormalige Antwerp-middenvelder. De Rode Duivel stak zijn enthousiasme niet onder stoelen of banken.



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"Jules speelde zes maanden geleden nog bij Antwerp in België, en nu is hij een f*cking Busquets", reageerde Meunier met grote ogen. Daarmee verwees hij naar Sergio Busquets, de legendarische ex-controleur van FC Barcelona.

"Eerlijk: hij is ongelooflijk, en dan is hij nog zo jong. Excuses voor mijn woordenschat", voegde Meunier er lachend aan toe. Zijn spontane uitspraak zorgde ook bij de interviewer voor de nodige hilariteit.

Sunderland ziet investering nu al renderen

Toen Ahoka naar Engeland trok, werd zijn marktwaarde door Transfermarkt nog op slechts 300.000 euro geschat. Antwerp wist echter dat de Congolees over veel potentieel beschikte, wat mee verklaart waarom Sunderland bereid was om 10 miljoen euro op tafel te leggen.

Met zijn recente optredens lijkt die investering steeds beter te begrijpen. Als Ahoka deze lijn doortrekt in de Premier League en Europa League, kan Sunderland op termijn rekenen op een aanzienlijk hogere transfersom.