Niet enkel in België werd op zondag gevoetbald op het scherpste van de snee. En dat leverde toch hier en daar wat leuke en interessante resultaten op. We gieten het graag voor jullie in een overzicht, over alle competities heen.

In de Premier League speelde Brighton & Hove Albion een belangrijk duel op bezoek bij Hull City. De zusterclub van Union SG kon met een overwinning wat afstand nemen van Manchester City en steviger tweede worden in de stand. Ze scoorden echter niet in Hull en leden zo pijnlijk puntenverlies door twee late tegendoelpunten en een rode kaart.

Halfweg de eerste helft zag het er niet goed uit voor FC Barcelona. Via Buchanan - ex-Club Brugge - en Oluwaseyi werd het na zeven minuten al 0-2 en tot overmaat van ramp miste Lamine Yamal ook nog eens een strafschop.

Alsnog werd er orde op zaken gezet met een stevige remontada. Martin en Fermin deden in vijf dolle minuten op het uur de achterstand ongedaan, na een owngoal werd het nog snel 3-2. Daar bleef het bij en zo doet Barcelona opnieuw een stapje richting titel.

In de Serie A heeft de Oude Dame een jeugdige prestatie geleverd tegen Venezia. Van meet af aan trokken ze ten strijde en dat leverde ook op na de rust via Woltemade, Koopmeiners, Cabal en een strafschop van Kolo Muani.

Eredivisie: Ajax - ADO Den Haag 3-0, Twente - Willem II 2-1, Sparta Rotterdam - AZ 1-5

Ajax heeft opnieuw aangeknoopt met de overwinning door met 3-0 te winnen van ADO Den Haag. AZ haalde dan weer de voorslaghamer boven in Rotterdam en Twente won in eigen huis met 2-1 van Willem II. Ze blijven zo op plaatsen 2, 3 en 4 staan in de stand.





Premier League

22/11/2026 15:00 Hull City - Brighton 2-0 22/11/2026 17:30 Liverpool FC - Manchester United 4-0

Bundesliga

22/11/2026 15:30 FC Augsburg - 1. FSV Mainz 05 3-1 22/11/2026 17:30 Werder Bremen - Hamburger SV 4-0

Ligue 1

22/11/2026 15:00 Paris FC - Angers 4-0 22/11/2026 17:15 Lorient - Rennes 1-1 22/11/2026 20:45 Marseille - Le Mans 2-3

Serie A

22/11/2026 12:30 Juventus - Venezia 4-0 22/11/2026 15:00 Sassuolo - Genoa 0-2 22/11/2026 15:00 Bologna - Udinese 1-1 22/11/2026 18:00 AC Milan - Frosinone 5-1 22/11/2026 20:45 Atalanta - Inter Milaan 4-4

La Liga

22/11/2026 14:00 Barcelona - Villarreal 3-2 22/11/2026 16:15 Racing Santander - Real Sociedad 3-2 22/11/2026 18:30 Osasuna - Malaga 1-0 22/11/2026 21:00 Getafe - Atlético Madrid 0-3

Nederlandse Eredivisie