De strijd om de Belgische landstitel belooft bijzonder spannend te worden. Union staat momenteel bovenaan in de Jupiler Pro League, maar Club Brugge zit de Brusselaars stevig op de hielen. Ook volgens de nieuwste voorspellingen is het verschil tussen beide titelkandidaten bijzonder klein geworden.

Na twaalf wedstrijden telt Union 32 punten, eentje meer dan Club Brugge. Beide ploegen hebben zich voorlopig duidelijk afgescheiden van de concurrentie. Vooral de cijfers over hun kansen op de landstitel zijn opvallend.

Club Brugge nadert Union

Volgens Football Meets Data, dat zijn nieuwste berekeningen op X deelde, heeft Union momenteel 49 procent kans om kampioen te worden. Club Brugge volgt met 48,4 procent. Het verschil bedraagt dus amper 0,6 procentpunt.

🇧🇪 It doesn't get much tighter than this! Union SG lead the Pro League by 1 point from 🇧🇪 Club Brugge, both after 12 matches. Next Sunday Union SG host Gent and Club Brugge visit Standard Liège. 🏆 Who wins the title? (change since Round 11) 49% 🇧🇪 Union SG (=) 48% 🇧🇪 Club Brugge (▲2.8) 1% 🇧🇪 Charleroi (▼0.9) 1% 🇧🇪 Gent (▼1.6) 0.3% 🇧🇪 Anderlecht (▼0.2) 👉 Full team-level projections and scenarios at https://t.co/OKoBrrqEsq — Football Meets Data (@fmeetsdata) November 22, 2026

Opvallend is vooral de evolutie bij blauw-zwart. De titelkansen van Club Brugge zijn sinds de vorige speeldag met 2,8% gestegen. Union blijft ondertussen stabiel op 49 procent. De Bruggelingen hebben hun achterstand in de voorspellingen dus bijna volledig weggewerkt.

Concurrentie lijkt kansloos

De overige ploegen krijgen nauwelijks nog kansen toegedicht. Charleroi volgt met amper 1,4 procent, terwijl KAA Gent op 0,8 procent blijft steken. Voor Anderlecht ziet het er nog somberder uit. Paars-wit krijgt volgens het model slechts 0,3 procent kans op de titel.





Volgende zondag kunnen de verhoudingen opnieuw veranderen. Union ontvangt Gent, terwijl Club Brugge op bezoek gaat bij Standard. Beide titelkandidaten staan dus voor een interessante uitdaging. Eén misstap kan de situatie alweer helemaal veranderen. De voorspellingen zijn voorlopig duidelijk: de titelstrijd lijkt vooral een bijzonder spannend duel tussen Union en Club Brugge te worden.