Ed Sheeran is officieel opgenomen in de selectie van Ipswich Town anno 2026. Hij ‘draagt’ er het rugnummer 17. Sheeran is al heel zijn leven fan van Ipswich Town en dus is het niet eens zo onlogisch dat hij er een rol heeft gekregen. Een opvallend verhaal, of toch ook weer helemaal niet.

Ed Sheeran heeft zelf in het verleden ook al meer duiding gegeven bij de zaak en de club heeft het ook voor dit seizoen nog eens bevestigd op de eigen webstek. Op die manier is er een nieuwe episode geschreven in een lang huwelijk tussen beide partijen.

Als kleine jongen stond hij tussen de supporters en volgde hij zijn geliefde club door zowel de goede als – nog belangrijker – de slechte tijden. Hij haakte niet af toen Ipswich afzakte naar het derde niveau. Hij stopte niet met steunen toen het moeilijk werd. Hij bleef supporter.

Ed Sheeran in diverse rollen bij Ipswich Town

En toen de club in financiële nood zat, sprong Ed bij – niet alleen als fan, maar als een oprechte steunpilaar voor de club. Zijn naam verscheen als sponsor op de shirts van Ipswich en hielp de club door een aantal uiterst moeilijke jaren heen.

De promotie naar The Championship volgde en in 2024 kreeg het sprookje een nieuw elan, met de promotie naar de Premier League – na 22 jaar afwezigheid. Sheeran vierde het feestje mee met de fans die decennialang op dat moment hadden gewacht.

Het rugnummer 17 voor altijd verbonden aan Ed Sheeran

Daarna werd hij zelfs minderheidsaandeelhouder van de club. Zo gaf hij zijn liefde voor Ipswich nog meer vorm. Hem een eigen nummer geven is dus meer dan een publiciteitsstunt. Het staat symbool voor een levenslange band tussen een fan en de club die hij al sinds zijn kindertijd steunt.





Bovendien levert elk verkocht shirt met zijn naam en rugnummer 17 inkomsten op voor Ipswich Town. Dus ook al zal hij misschien nooit echt op het veld staan, speelt Ed Sheeran wel degelijk een rol in het verhaal van de club. Van Ipswich volgen als kind… naar shirtsponsor worden… tot aandeelhouder… en nu zelfs een eigen rugnummer: een pittig verhaal.