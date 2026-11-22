Johan Boskamp heeft geen goed woord over voor de recente prestatie van het Nederlands elftal tegen Duitsland. Oranje ging met maar liefst 5-0 onderuit en de voormalige trainer spaart zijn landgenoten niet. Vooral het verdedigende optreden heeft hem bijzonder zwaar teleurgesteld.

Nochtans leek Nederland enkele dagen eerder helemaal vertrokken. Tegen Griekenland werd er met indrukwekkende 7-0-cijfers gewonnen, maar tegen Duitsland bleef daar helemaal niets van over. Het enorme contrast tussen beide wedstrijden zorgt voor heel wat frustratie bij Boskamp.

Boskamp haalt stevig uit

"Tegen Griekenland waren we goed, maar die speelden ook als Pietje Bel", vertelt Boskamp aan Het Belang van Limburg. Volgens de Nederlander werd Oranje enkele dagen later zelf het slachtoffer van dezelfde fouten. "Drie dagen later deden wij precies hetzelfde tegen Duitsland. Opeens leken wij wel Griekenland."

Vooral de manier waarop Nederland zich liet wegspelen, kon Boskamp absoluut niet bekoren. "Man, wat waren we waardeloos. Vooral verdedigend dan", klinkt het bijzonder scherp. De voormalige trainer zag een ploeg die geen antwoord had op het Duitse aanvalsspel.

Verdediging krijgt ervan langs

Boskamp richt zijn kritiek vooral op de organisatie achterin. Waar Nederland tegen Griekenland nog indruk maakte, werden de zwakke plekken tegen Duitsland genadeloos blootgelegd. Het verschil tussen beide prestaties kon volgens hem nauwelijks groter zijn.



"De organisatie was echt een ramp. Het was niet om aan te zien, zo slecht", besloot Boskamp vernietigend. De zware nederlaag heeft het enthousiasme na de ruime overwinning tegen Griekenland zo bijzonder snel doen verdwijnen. Oranje zal zich moeten herpakken om de twijfels na de pijnlijke afstraffing weg te nemen.