De Rode Duivels hebben met hun indrukwekkende 4-1-overwinning tegen Italië heel wat indruk gemaakt. Ook Johan Boskamp kon zijn enthousiasme nauwelijks verbergen. De Nederlander zag een Belgische ploeg die hem deed terugdenken aan de betere jaren van de nationale ploeg.

Opvallend genoeg kwam die sterke prestatie er zonder Romelu Lukaku, die inmiddels zijn afscheid bij de nationale ploeg heeft aangekondigd. Volgens Boskamp zou de wedstrijd tegen Italië zelfs een rol kunnen hebben gespeeld in die beslissing.

Boskamp geniet van Rode Duivels

"Dat zal ook wel een rol hebben gespeeld in zijn beslissing. Hij zal ook gezien hebben dat het fantastisch ging zonder hem", vertelt Boskamp aan Het Belang van Limburg. Vooral Kevin De Bruyne maakte opnieuw indruk op de voormalige trainer. "Gelukkig loopt er eentje rond op wie de jaren geen vat lijken te hebben. Wat was de Kev weer geweldig."

Maar ook andere spelers kregen bijzonder veel lof. "Keteltje speelde ook echt goed en Doku was met zijn individuele acties een genot om naar te kijken. Ik heb me echt rot geamuseerd", klonk het enthousiast. Vooral de aanvallende kwaliteiten van de Belgen konden Boskamp duidelijk bekoren.

Beste België sinds de Gouden Generatie?

Boskamp kreeg ook de vraag of dit misschien de beste prestatie van België in jaren was. De Nederlander wilde niet meteen vergelijken met de absolute hoogdagen van de Gouden Generatie, maar was wel bijzonder positief over wat hij had gezien.



"Een jaar of acht geleden hadden jullie ook geen onaardig ploegje. Maar sinds het einde van de Gouden Generatie was dit wel een van de beste wedstrijden die ik al gezien heb van België. Er zit echt wel muziek in deze ploeg", besloot Boskamp. Een bijzonder mooi compliment voor de Rode Duivels, die met hun prestatie tegen Italië duidelijk opnieuw vertrouwen hebben gewonnen.