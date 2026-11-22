Jong Gent heeft zondagavond een knappe overwinning geboekt in de Challenger Pro League. De U23 van KAA Gent haalde het met 2-0 van Francs Borains, dat maar liefst twee spelers uitgesloten zag worden. Jemiah Umolu en Abubakar Abdullahi zorgden voor de doelpunten bij de thuisploeg.

De wedstrijd kreeg al vroeg een belangrijke wending. Na amper achttien minuten moest Mathias Francotte van Francs Borains met een rechtstreekse rode kaart naar de kleedkamer. De bezoekers stonden daardoor voor een bijzonder lastige opdracht. Jong Gent kreeg een numeriek overwicht, maar slaagde er voor de rust niet in om dat ook op het scorebord te vertalen.

Jong Gent profiteert na de rust

Na de pauze konden de Buffalo's hun overwicht eindelijk verzilveren. Jong Gent was duidelijk de meest aanvallende ploeg. In de 59e minuut brak Jemiah Umolu de ban. Na een snelle tegenaanval en een diepe bal van Ali Sylla werkte hij de 1-0 binnen.

Francs Borains moest daardoor op zoek naar een gelijkmaker, maar met een man minder bleek dat geen eenvoudige opdracht. Jong Gent bleef het initiatief nemen en probeerde de voorsprong verder uit te bouwen. De bezoekers hielden lange tijd stand, waardoor de wedstrijd ondanks het grote overwicht van de thuisploeg nog niet helemaal beslist was.

Francs Borains eindigt met negen spelers

In de slotfase liep het opnieuw mis voor Francs Borains. Maxime Bastian kreeg in de 85e minuut geel en moest vier minuten later na een tweede gele kaart eveneens vroegtijdig naar de kleedkamer. De bezoekers moesten de wedstrijd daardoor met amper negen spelers uitspelen.



Jong Gent profiteerde in de blessuretijd nog van de situatie. Abubakar Abdullahi zette in de 91e minuut een strafschop om en legde de 2-0-eindstand vast. Dankzij de overwinning klimmen de Gentse beloften naar de zevende plaats met vijftien punten uit tien wedstrijden. Francs Borains blijft vierde met achttien punten en laat zo een kans liggen om dichter bij de top drie te komen.