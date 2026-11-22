Kevin De Bruyne wordt gelinkt aan PSV Eindhoven, maar een wintertransfer van de Rode Duivel kan in Nederland niet op louter enthousiasme rekenen. Valentijn Driessen van De Telegraaf plaatst vooral vragen bij de leeftijd en het prijskaartje van de Belgische spelmaker.

Een mogelijke transfer van Kevin De Bruyne naar PSV Eindhoven zorgt nu al voor discussie in Nederland. De naam van de Belgische middenvelder wordt genoemd als optie voor de Eindhovense club, maar Valentijn Driessen, chef voetbal bij De Telegraaf, ziet zo'n deal allerminst zitten.

Driessen vreest een Eredivisie vol veteranen

De Nederlandse journalist staat bekend om zijn uitgesproken mening en bleef ook nu niet op de vlakte. Op de vraag of PSV De Bruyne moet aantrekken, reageerde hij bijzonder scherp. "O nee, hou op! Straks hebben we hier alle oude spelers rondlopen. Uiteindelijk lijkt het hier dan bijna Saudi-Arabië...", klonk het zonder omwegen.

Met die vergelijking viseert Driessen de tendens waarbij ervaren vedetten op latere leeftijd nog een lucratieve transfer maken. De Bruyne is 34 jaar en zijn kwaliteiten staan volgens de journalist niet ter discussie, maar PSV moet volgens hem wel opletten dat het zijn sportieve beleid niet te veel op grote namen met een stevige leeftijd afstemt.

Vooral het financiële plaatje roept vragen op

Niet alleen de leeftijd van de voormalige sterkhouder van Manchester City ligt op tafel. Driessen vraagt zich ook af wat PSV financieel zou moeten ophoesten om De Bruyne al in januari naar Eindhoven te halen. Een transfersom betalen voor de Rode Duivel zou hij moeilijk te verantwoorden vinden.

Een komst van De Bruyne sluit hij evenwel niet volledig uit. Voor Driessen is er één scenario waarin de transfer wel logisch kan zijn: wachten tot het einde van het seizoen en hem dan transfervrij binnenhalen, gekoppeld aan een aantrekkelijk loon.



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"Ik zou zeker geen fortuin uitgeven om Kevin De Bruyne te halen. Hem na het seizoen gratis ophalen en een goed salaris geven, dat kan ik nog begrijpen", verduidelijkte de journalist. De discussie in Nederland is daarmee volop geopend. De ervaring, visie en technische klasse van De Bruyne worden niet betwist, maar zijn leeftijd en de voorwaarden van een eventuele overeenkomst zorgen al voor verdeelde reacties rond PSV.