KV Kortrijk beleeft voorlopig een bijzonder moeilijk seizoen. De Kerels gingen afgelopen weekend opnieuw onderuit en staan troosteloos laatste in het klassement. Bovendien heeft de ploeg een bijzonder pijnlijke statistiek verzameld die de problemen nog eens extra in de verf zet.

Na twaalf speeldagen telt Kortrijk amper vier punten. Nog opvallender is dat de West-Vlamingen dit seizoen al vijf rode kaarten hebben gekregen, terwijl ze zelf nog maar vier doelpunten maakten. De ploeg verzamelde dus meer uitsluitingen dan gemaakte doelpunten.

Beichler ziet groot probleem

Ook tegen Union liep het opnieuw mis. Boris Lambert kreeg rood, waarna Kortrijk een doelpunt slikte en uiteindelijk met 0-1 verloor. Trainer Daniel Beichler beseft dat zijn ploeg dringend iets moet veranderen. "Dat is zeker een probleem", vertelt hij aan Het Laatste Nieuws.

"Net als tegen Mechelen slikken we meteen na de rode kaart een goal. We moeten daar dringend lessen uit trekken", benadrukt Beichler. De coach ziet zijn ploeg keer op keer in de problemen komen door uitsluitingen, waardoor de toch al moeilijke opdracht alleen maar zwaarder wordt.

Druk neemt verder toe bij Kortrijk

De cijfers zijn bijzonder confronterend. Met slechts vier doelpunten in twaalf wedstrijden heeft Kortrijk het aanvallend bijzonder moeilijk. De vele rode kaarten maken het nog lastiger om wedstrijden naar zich toe te trekken. Ondertussen wordt de achterstand op de concurrentie steeds groter.

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Toch weigert Beichler de moed op te geven. Vrijdag wacht een verplaatsing naar OH Leuven, waar Kortrijk dringend punten moet pakken. "Iedere partij is belangrijk voor ons. Vrijdag gaan we in Leuven vol voor de zege", klinkt het strijdvaardig. De Kerels zullen vooral moeten bewijzen dat ze hun disciplineproblemen eindelijk onder controle krijgen.