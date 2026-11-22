LIVE SPEELDAG 12: Opvallend debuut bij Kortrijk, nieuwe speler out bij Union SG
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De competitie is ondertussen al eventjes volop bezig. Dit weekend staat speeldag 12 al op het programma. Daarmee lijkt het meteen alle hens aan dek voor de JPL-teams. Het hele weekend lang staat er veel op het programma. Hier kan u al het nieuws gebundeld vinden en lezen doorheen de dagen. De spanning stijgt stilaan in de competitie en er zijn mooie wedstrijden.
Debutant bij Kortrijk, Sylla out bij Union SG
David Hubert moest achterin opnieuw schuiven bij Union Saint-Gilloise. De afwezigheid van Nikky Havenaar was al bekend, net als die van kapitein Kevin Mac Allister, die al langer buiten strijd is. Op het wedstrijdblad tegen Kortrijk viel echter nog een opvallende naam te missen.
Massiré Sylla is niet van de partij. De Senegalese verdediger staat noch in de basis, noch op de bank. Union gaf voorlopig geen officiële uitleg voor zijn afwezigheid. Of Sylla met een blessure kampt dan wel uit voorzorg aan de kant blijft, is voorlopig niet duidelijk. Wel keerde hij pas terug van zijn eerste selectie voor Senegal. Zes dagen geleden was hij nog onderweg voor de interland tegen Soedan.
Patris schuift naar de defensieve driehoek
De lange verplaatsing en de drukke interlandperiode kunnen dus meegespeeld hebben. Voor Union is zijn forfait hoe dan ook een tegenvaller. Sylla groeide sinds de competitiestart uit tot een stevige en strijdvaardige pion in de defensie van de Brusselaars.
Hubert kiest ervoor om Louis Patris in de driemansdefensie te posteren. Patris kent die rol al uit eerdere passages bij Union, OH Leuven en Anderlecht. Denzel De Roeve neemt daardoor de volledige flank voor zijn rekening.
Our starting XI at the Guldensporenstadion today. ⚔️ https://t.co/ZNYKnh6WsW— Royale Union Saint-Gilloise (@UnionStGilloise) November 22, 2026
Tristen Alliet maakt debuut bij Kortrijk
Tristen Alliet stond vandaag voor zijn officiële debuut in het doel van KV Kortrijk tegen Union. De jonge keeper is nochtans pas de vierde doelman in de rangorde bij de Kerels. Marko Ilic, Patrik Gunnarsson en Ebbe De Vlaeminck, normaal de eerste drie doelmannen in de pikorde, zijn allemaal geblesseerd. Daardoor krijgt de vierde keeper plots zijn kans bij de eerste ploeg.
De doelman genoot zijn jeugdopleiding bij Roeselare en trok vervolgens naar Moeskroen, waar hij tot zijn zeventiende bleef. Na het faillissement van Excel Moeskroen verhuisde hij naar KV Kortrijk. Vier jaar later volgt dus zijn eerste basisplaats bij de A-kern.
Kotysch spreekt over een verdiende overwinning voor Beveren
"We hadden ons voorgenomen om met lef en durf vooruit te voetballen en te verdedigen. Dat hebben we in de eerste helft goed gedaan, bij momenten waren we ook dominant. Ook met een man minder hebben we intensiteit en durf getoond, dat was mooi om te zien", opende Sascha Kotysch zijn analyse als nieuwbakken trainer bij Beveren.
"Uiteindelijk was het wel een verdiende overwinning. Zelfs na die rode kaart zijn we niet achteruitgekropen en dat was ons succesverhaal. Met die afgekeurde goal kwamen we natuurlijk ook goed weg. Dit is een goede start, maar op twee dagen kan je niet alles veranderen. Dit is genieten en we gaan er nu keihard tegenaan."
Ex-Bruggeling met knap doelpunt tegen Barcelona, maar ...
Tajon Buchanan, drie jaar geleden voor zeven miljoen euro van Club Brugge naar Internazionale verhuisd, verdedigt tegenwoordig de kleuren van Villarreal. De Canadese flankspeler stond zondagmiddag aan de aftrap in Camp Nou. Landgenoot Nathan Saliba, ex-Anderlecht, ontbrak door blessureleed.
Buchanan zet Villarreal al vroeg op weg
Villarreal begon bijzonder scherp aan de wedstrijd. Na amper vijf minuten speelde Fermín López ongelukkig in de voeten van Buchanan, die niet twijfelde en met een stevige knal de 0-1 tegen de netten joeg.
🚨TAJON BUCHANAN SCORES MISTAKE BY FERMIN LOPEZ 🤯🔥 https://t.co/FsFVeAH1FP— goalpostFC (@GoalpostFC) November 22, 2026
De bezoekers drukten meteen door. Twee minuten na de openingstreffer verdubbelde Tani Oluwaseyi de voorsprong van de Yellow Submarine. Camp Nou bleef verweesd achter, terwijl Barça plots tegen een stevige achterstand aankeek.
Rode Ster Belgrado moet puzzelen voor duel in Conference League tegen KAA Gent
KAA Gent ontvangt donderdag Rode Ster Belgrado op de vierde speeldag van de UEFA Conference League. Beide ploegen staan voorlopig op vier punten in de zogeheten League Phase en zijn dus nog niet helemaal zeker van de top-24.
De Buffalo's missen zoals geweten heel wat spelers, maar ook bij de ploeg uit Belgrado ontbreken er een aantal toppers. Zo ook de Sloveense middenvelder Timi Max Elsnik. Ook Aleksandar Katai zal ontbreken, want de ervaren winger is geschorst. Op die manier zal het ook voor de bezoekende coach puzzelen worden.
Vrij snel na Still: Watford ontslaat opnieuw een coach
Watford FC kan bevestigen dat Alessio Dionisi is vertrokken als hoofdtrainer van het eerste elftal. Alessio kwam afgelopen zomer naar de club na een uitgebreide zoektocht en leidde het team naar een indrukwekkende seizoensstart, met een overwinning op Southampton in de eerste speelronde en veelbelovende gelijke spelen tegen West Ham en Wrexham. Een teleurstellende reeks van slechts drie overwinningen in de daaropvolgende 13 wedstrijden – met als dieptepunt de 4-0 nederlaag van gisteren tegen Sheffield United – heeft de club echter gedwongen tot het moeilijke besluit om een verandering door te voeren.
Watford ontslaat opnieuw een coach
"We danken Alessio en zijn technische staf voor hun professionaliteit en inzet", aldus technisch directeur Luke Dowling. "Zoals de supporters ongetwijfeld hebben gemerkt, is Alessio een erg fijn persoon en we wensen hem het allerbeste voor de toekomst."
"Het proces om een opvolger te vinden is inmiddels gestart en we hopen daarover op korte termijn meer bekend te kunnen maken", klinkt het op de webstek van Watford. Ook Fabio Spighi, Luca Vigiani en Dan Thomassen hebben de club verlaten.
Mooi gebaar: Beveren en Gent slaan handen in elkaar tegen kinderkanker
SK Beveren en KAA Gent openen de zondag in de Jupiler Pro League op de Freethiel met een altijd pittige Oost-Vlaamse derby. Het wordt een match om naar uit te kijken, want Gent wil bovenaan blijven meedraaien en Beveren wil nog eens punten pakken onderaan het klassement.
De partij wordt opgedragen aan de strijd tegen kinderkanker. Beide ploegen hebben daartoe de handen in elkaar geslagen. Zo'n 80 kinderen mogen de westrijd bijwonen. Zowel de spelersbus van KAA Gent als die van Beveren trok naar het UZ Gent om er patiënten op te pikken.
Vechten doe je niet alleen! 🟡🔵 🤝 🔵⚪ #SKBGNT #Kinderkankerfonds https://t.co/587Nqwd3QN— SK Beveren (@SKBeveren) November 22, 2026
Meer nieuws over clash tussen Duitsland en België
Een nieuwe derby tussen buurlanden: vier jaar na die tweede opvallende wedstrijd onder Domenico Tedesco, de 2-3-zege in Duitsland, treft België opnieuw de Mannschaft. Destijds werd er in Keulen gespeeld, een bijzonder bereikbare bestemming voor de Belgische supporters.
In maart staat er ditmaal een terugwedstrijd op Duitse bodem op het programma. De heenmatch wordt in België afgewerkt, terwijl Duitsland dankzij zijn eerste plaats in de groepsfase het voordeel heeft om de kwartfinale voor eigen publiek af te sluiten.
Duitsland - België in het Signal Iduna Park?
Volgens Bild heeft de Duitse voetbalbond een keuze gemaakt en wordt er gemikt op Dortmund. Het Signal Iduna Park is daarmee de voornaamste kandidaat om de Rode Duivels te ontvangen. Dat zou de aantrekkingskracht van de wedstrijd voor Belgische fans alleen maar vergroten. Zij krijgen dan de kans om het beroemde Gelbe Wand van dichtbij mee te maken, de immense gele tribune die Borussia Dortmund al vaak naar een overwinning stuwde.
Ook in Duitsland wordt het plan positief onthaald. In hetzelfde stadion verzekerde Duitsland zich in maart 2025 tegen Italië van een plaats in de eindfase van het toernooi. Een duel in het Signal Iduna Park zou Jürgen Klopp bovendien de mogelijkheid geven om meer dan elf jaar na zijn vertrek bij Borussia Dortmund opnieuw een officiële wedstrijd in Dortmund te coachen.
Steve Colpaert reageert na comeback tegen Antwerp
"Vooral de blijdschap overheerst. De spelers hebben in de tweede helft getoond dat ze weerbaar zijn en dat er kwaliteit in deze ploeg zit. Bij de rust zaten ze echt diep na die 0-2. Waar ze de kracht vandaan hebben gehaald om zo terug te komen, weet ik niet. Dat is volledig hun verdienste", aldus Steve Colpaert na de 2-2 tegen Antwerp bij Sporza.
"Natuurlijk hadden we deze wedstrijd moeten winnen als je ziet hoeveel kansen we nog kregen en die gemiste strafschop. Maar we moeten vooral die positieve reactie meenemen. Of ik volgende week nog op de bank zit? Waarschijnlijk wel. Ik bereid de wedstrijd tegen Lommel gewoon voor en ga ervan uit dat ik langs de zijlijn sta. Over mijn toekomst als hoofdtrainer is nog niets beslist. Dat laten we als club voorlopig open."
Royal Antwerp FC morst nu ook in Waregem met de punten
Royal Antwerp FC en Zulte Waregem speelden zaterdagavond tegen elkaar een pittig en interessante wedstrijd in de Jupiler Pro League. De bezoekers kwamen 0-2 op voorsprong, met doelpunten van Vermeeren en Fofana vlak voor de rust.
Geen vuiltje aan de hand dus? Dat was buiten Essevee gerekend, dat in de tweede helft alsnog met een comeback uitpakte en op die manier toch weer een puntje wist te pakken via goals van Hedl en Mbaye. Ementa miste zelfs nog een strafschop, dus het had nog beter kunnen aflopen voor de thuisploeg.
Sven Vandenbroeck reageert na eerste partij met La Louvière
Sven Vandenbroeck had zich ongetwijfeld een heel andere eerste wedstrijd op de bank van RAAL La Louvière voorgesteld. Zijn ploeg begon nochtans niet slecht aan de partij in Genk, maar keek na amper tien minuten al tegen een achterstand aan. Toen de thuisploeg na een halfuur tot 3-0 uitliep, was de wedstrijd in feite al beslist.
"Ik vond dat we goed begonnen. We hadden wat balbezit, maar bij de eerste aanval van Genk stond het meteen 1-0. Bij een aantal spelers sneed dat de benen af", vertelde Vandenbroeck in gesprek met SudInfo.
Defensieve organisatie baart zorgen
De nieuwe coach kreeg in de Cegeka Arena meteen een duidelijk beeld van het werk dat hem wacht. Vooral zonder bal moet RAAL nog stappen zetten, gaf hij na afloop eerlijk toe. "De inzet is er, maar ik dacht dat we defensief toch al iets verder stonden. Deze wedstrijd zal ons wel helpen voor het vervolg", klonk het bij Vandenbroeck.
Toen hij nog coach was van Zulte Waregem, stond Vandenbroeck al tegenover La Louvière. Destijds trof hij een ploeg die moeilijk te ontwrichten viel. Dit seizoen oogt RAAL achterin echter een pak kwetsbaarder, en dat werd in Genk pijnlijk duidelijk.
RAAL wilde compact blijven tegen Genk
Ook Shaquil Delos bevestigde dat La Louvière niet van plan was om zich roekeloos open te gooien. Het opzet was net om als ploeg compact te blijven en de ruimtes voor Genk zo klein mogelijk te maken.
"We wilden als blok blijven spelen en niet zomaar als gekken uitstappen. Genk had in de eerste helft de bovenhand. We moesten compact blijven, proberen geen doelpunten meer te slikken, hun kansen beperken en de duels aangaan", aldus Delos.
Een verplaatsing naar Genk, slechts enkele dagen nadat een nieuwe trainer aan de slag ging, was geen eenvoudige opdracht. Toch ziet de spelersgroep perspectief in de aanpak van Vandenbroeck. "We hebben deze week veel gewerkt op wat de staf tactisch wil invoeren. Dat zijn zaken die geleidelijk aan zullen groeien."
De mogelijke opstellingen van Standard en Lommel
Standard trekt zondag naar Lommel voor de twaalfde speeldag van de Jupiler Pro League. De Rouches missen enkele namen, maar lijken met weinig verrassingen aan de aftrap te verschijnen. Achterin lijkt Henry Lawrence de logische vervanger voor de afwezige Marlon Fossey. De 25-jarige Engelsman, die vrijdag nog aanschoof op de persconferentie, startte vlak voor de interlandbreak al tegen Beveren en maakte toen een degelijke indruk.
Dimitri Lavalée zou normaal opnieuw tot de selectie behoren, maar een basisplaats lijkt nog te vroeg te komen. Ibe Hautekiet en Ibrahim Karamoko vormen naar verwachting het centrale duo in de defensie. Gustav Mortensen neemt de positie op de linkerflank in.
Fosso mag zich opnieuw tonen op het middenveld
Ryan Fosso verovert stilaan een vaste rol bij Standard en krijgt vermoedelijk opnieuw het vertrouwen van Euvrard. Hij wordt op het middenveld geflankeerd door Alexis Trouillet en Rayan Touzghar.
Ook vooraan worden weinig verschuivingen verwacht. Bernard Nguene zou opnieuw bij de kern zitten, maar Adnane Abid en Salieu Drammeh lijken de voorkeur te krijgen op de flanken. Abid wordt links verwacht, Drammeh rechts. Andi Zeqiri is door een lichte blessure niet beschikbaar. Daardoor wordt Dennis Ayensa normaal de diepe spits, terwijl Bruny Nsimba als alternatief op de bank begint.
Vermoedelijke opstellingen van Lommel en Standard
Lommel: Pieklak - Van Duiven, Eyoma, Adewoye, Rommens - Nypan, Pelupessy, Talvitie, Schoofs - Appuah, Konadu.
Standard: Epolo - Lawrence, Hautekiet, Karamoko, Mortensen - Fosso, Trouillet, Touzghar - Drammeh, Abid - Ayensa.
De Mil eerlijk over Charleroi & co
AA Gent verraste door lange tijd de leiding te nemen, maar ook Charleroi zorgt dit seizoen voor opvallende cijfers. De Zebra's boekten negen overwinningen in hun eerste elf wedstrijden en realiseerden zo de beste seizoensstart uit de clubgeschiedenis.
Rik De Mil, tegenwoordig aan de slag bij AA Gent, had zo'n puntenoogst vooraf niet zien aankomen. Toch is hij niet verbaasd over de richting die zijn ex-club uitgaat. Aan RTBF legde hij uit waarom.
De aanpak van Charleroi werpt vruchten af
"Als iemand mij voor het seizoen had verteld dat Charleroi nu evenveel punten zou hebben, was ik verrast geweest. Maar de evolutie van de club verbaast mij niet. Dit is precies het project waar Mehdi Bayat met mij over sprak voor Sporting", aldus De Mil.
Volgens de Gent-coach ligt de basis bij de continuïteit binnen de club. "De Carolo-directie is erg verstandig. Ze weten dat alles draait rond stabiliteit en een duidelijk spelidee. Transfers zijn uiteraard nodig om de boekhouding in evenwicht te houden, maar ze bouwen stap voor stap verder en houden sleutelspelers aan boord."
Mathijssen legt het allemaal uit
Jacky Mathijssen is geen onbekende in het Belgische voetbal. De nieuwe technisch directeur van RAAL bouwde aan het begin van deze eeuw een stevige trainerscarrière uit, met meer dan honderd wedstrijden bij zowel Sint-Truiden als Charleroi. Nadien kreeg hij ook twee seizoenen de leiding bij Club Brugge.
In 2006 lag er echter nog een veel grotere opdracht op tafel. De Belgische voetbalbond nam toen afscheid van Aimé Anthuenis en zocht een nieuwe bondscoach voor de Rode Duivels. Mathijssen, op dat moment trainer van Charleroi, behoorde tot de kandidaten.
Mathijssen schoof Vandereycken zelf naar voren
Michel Preud’homme had destijds een beslissende stem in het dossier en Mathijssen stond op zijn shortlist. Toch vroeg de huidige RAAL-man expliciet om hem niet aan te stellen. "Dat klopt. Preud’homme was toen de baas en ik was een van zijn drie kandidaten. Maar ik zei tegen hem: ‘Kies Vandereycken.’", vertelt hij met een glimlach in Het Nieuwsblad.
Volgens Mathijssen was hij simpelweg nog niet klaar voor een functie als bondscoach. "Ik was daar niet klaar voor. Dan train je geen gewone mensen, hé. Ik heb daar nooit spijt van gehad. Eigenlijk heb ik nergens spijt van. Niet alles is gelopen zoals gepland, maar misschien ben ik op mijn limieten gebotst. Daar moet je je niet voor schamen."
Later wel aan de slag met de Belgische beloften
Mathijssen stond dus niet aan het hoofd van de eerste lichting van de gouden generatie bij de Rode Duivels. Hij speelde wel een rol in de verdere opleiding van Belgische talenten. Tussen 2020 en 2023 was hij bondscoach van de Belgische U21, waar hij meerdere huidige internationals onder zijn hoede had.
Met die ervaring op club- en nationaal niveau moet Mathijssen RAAL nu ook naast het veld sterker maken. De club haalt zo een man binnen die de Belgische voetbalwereld vanuit verschillende hoeken kent.
Lawrence komt terug boven water bij Standard
Henry Lawrence leek aan het einde van vorig seizoen nog helemaal in zijn ritme te zitten bij Standard. De Engelsman speelde toen geregeld sterke wedstrijden, maar zag zijn situatie snel veranderen toen coach Vincent Euvrard bij de start van dit seizoen voor een viermansverdediging koos.
In die veldbezetting kreeg aanvoerder Marlon Fossey voorrang op de rechterflank. Lawrence belandde daardoor op de bank, al zegt hij dat hij de keuze van zijn trainer wel kon plaatsen.
Lawrence moest geduld oefenen bij Standard
De 25-jarige verdediger stond vlak voor de interlandbreak opnieuw aan de aftrap tegen Beveren. Dat gebeurde wel in pijnlijke omstandigheden: Fossey liep een zware blessure op en ziet zijn seizoen vroegtijdig eindigen.
Voor Lawrence betekende het zijn terugkeer in de basis na een frustrerende periode. Daags voor de wedstrijd op het veld van Lommel vertelde hij hoe hij met die situatie is omgegaan. "De voorbije maanden waren behoorlijk moeilijk. Dat is normaal als je naar vorig seizoen kijkt, toen ik bijna alles speelde. Iedereen zou dit moeilijk vinden in mijn plaats, maar ik probeer het beste van mezelf te geven", aldus de Londenaar.
Toch begrijpt Lawrence waarom Euvrard voor Fossey koos. "We gingen van een defensie met drie of vijf naar een verdediging met vier. Marlon is de kapitein en de speler die al het langst bij de ploeg is. Ik moest die beslissing begrijpen."
Lawrence ziet zichzelf het liefst als rechtsachter, al kan hij indien nodig ook op links depanneren. In het hart van een viermansdefensie ligt dat anders. "Als centrale verdediger in een verdediging met vier kan ik niet spelen."
Een ander profiel dan Marlon Fossey
Door de afwezigheid van Fossey wacht Lawrence nu een stevige opdracht: de aanvoerder vervangen. "Het is natuurlijk moeilijker om een kapitein te vervangen dan een andere speler. Dat geldt voor elke ploeg." Waar Fossey zich vaak aanvallend inschakelt, is Lawrence een meer defensief ingestelde flankverdediger. Dat kan ook gevolgen hebben voor enkele accenten in het spel van de Rouches.
"De coach zegt dat ik het juiste moment moet kiezen om mee naar voren te trekken. Maar voor een flankverdediger blijft verdedigen de hoofdtaak", legt Lawrence uit. Euvrard gaf even later aan dat hij zijn aanpak kan afstemmen op het profiel van zijn vervanger. "Ik zou niet zeggen dat het ons tot veranderingen dwingt, maar het biedt wel de mogelijkheid om bepaalde details aan te passen, zowel offensief als defensief. Een trainer moet zich altijd aanpassen aan zijn kern. Als je een ander profiel opstelt, is het logisch dat de verantwoordelijkheden wat verschuiven", klonk het bij de coach van Standard.
Vandenbroeck spreekt na eerste week bij La Louvière
Sven Vandenbroeck stond voor het eerst als trainer van La Louvière de pers te woord in aanloop naar een wedstrijd. De nieuwe coach van de Wolven blikt terug op zijn eerste dagen en kijkt vooruit naar het duel bij Genk.
Vandenbroeck begon bij RAAL met duidelijke afspraken binnen zijn staf. "Er zijn veel meetings geweest met de staf om te bepalen wie welke taken opneemt, hoe er voordien werd gewerkt en hoe we iedereen in zijn nieuwe rol kunnen krijgen", vertelde hij in uitspraken die werden opgepikt door Le Soir.
De eerste indrukken zijn positief, al had de nieuwe trainer wel één werkpuntje buiten zijn controle. "Alles is goed verlopen. Het enige wat me stoorde, was de regen, omdat we op gras hebben getraind", aldus Vandenbroeck. De stevige regenval kwam net in de week voor een verplaatsing, en niet voor een thuiswedstrijd op het kunstgras van de Easi Arena.
Fernandez-Pardo is terug na de interlandbreak
Ondanks de problemen van Romelu Lukaku en de blessure van Loïs Openda riep Mark van Bommel Matias Fernandez-Pardo niet op voor de selectie in november. Hij gaf de voorkeur aan de terugkeer van Hugo Cuypers.
De voormalige speler van Lille kampte voor de interlandbreak met een virus. Daarnaast moet hij zich nog aanpassen aan de totaal andere wereld van de Premier League. Zijn eerste optredens verliepen dan ook wisselvallig.
Individueel werk tijdens de interlandbreak
Zijn trainer Matthias Jaissle ziet echter vooruitgang bij MFP: "Hij heeft de interlandbreak zo goed mogelijk benut. We konden niet echt aan de tactische organisatie van de ploeg werken, maar wel zeer intensief en van dichtbij individueel met hem. Op een niveau dat je niet kunt bereiken wanneer de hele groep aanwezig is.
"Daarom proberen we het maximale uit die periode te halen en hopen we snel de resultaten te zien", verklaarde hij in uitspraken die werden opgepikt door La Dernière Heure. Fernandez-Pardo werd bij de Magpies al ingezet als diepe spits én als rechtermiddenvelder en moet zich daar dus nog bewijzen. Zijn eerste doelpunt in Newcastle-shirt kan hem mogelijk net dat extra duwtje geven.
Jacky Mathijssen legt uit waarom hij koos voor La Louvière
Jacky Mathijssen is de nieuwe technisch directeur van RAAL La Louvière. De 63-jarige ex-trainer had geen ambitie meer om opnieuw als hoofdcoach aan de slag te gaan, maar een telefoontje van voormalig ploegmaat Salvatore Curaba overtuigde hem om de club te helpen.
"Mijn vervroegd pensioen opnemen? Dat is zeker al eens door mijn hoofd gegaan", grapte Mathijssen in Het Nieuwsblad. "Ik dacht eraan om wat voetbal te blijven volgen en misschien een jeugdploeg te trainen, maar meer ook niet."
Telefoontje van Curaba veranderde alles
De nieuwe functie bij de promovendus kwam er na een oproep van Salvatore Curaba, de sterke man achter RAAL en een voormalige ploegmaat van Mathijssen. La Louvière beleeft na negen succesvolle jaren, met vier promoties, voor het eerst een moeilijkere fase. Curaba zocht daarom ervaring om de sportieve omkadering te versterken.
"Toen kwam het telefoontje van Salvatore Curaba, met wie ik nog heb samengespeeld. Na negen fantastische jaren en vier promoties heerst hier nu voor het eerst wat onrust. Hij zocht iemand die de ploeg kon ondersteunen en de club door deze moeilijke periode kon helpen. Toen dacht ik: dit is echt een uitdaging die ik wil aangaan."
Euvrard beschouwt voor op wedstrijd tegen Lommel
Onder meer Andi Zeqiri ontbreekt bij Standard, dat zondag met vijf afwezigen naar Lommel trekt. Vincent Euvrard weet dan ook dat zijn ploeg in Noord-Limburg geen eenvoudige namiddag tegemoetgaat. De T1 van de Rouches blikte vrijdag op zijn persconferentie vooruit op de wedstrijd aan de rand van de Limburgse Sahara.
"Is dit een valstrik? Nee, want onze tegenstander staat hoger dan wij in het klassement. Maar het is wel een enorme kans. Als we winnen, stijgen we minstens één plaats en komen we dichter bij de top vijf. Na onze mooie zege tegen Beveren kunnen we zo ook een reeks neerzetten", verklaarde de Luikse coach.
Standard moet volgens Euvrard op zijn hoede zijn
Euvrard wil vooral niets weten van onderschatting. Lommel bewees volgens hem al vaker dat het thuis ook grotere tegenstanders het vuur aan de schenen kan leggen. "Wie denkt dat dit een valstrik is voor Standard, heeft niet gekeken naar wat Lommel thuis al presteerde tegen sterke clubs. Ze verloren maar nipt van Club Brugge, klopten AA Gent na een heel competitieve wedstrijd en wonnen met 4-0 van Westerlo", somde Euvrard op.
"Lommel heeft te veel goede dingen laten zien om hen te onderschatten. We zullen een bijzonder sterke prestatie nodig hebben om daar te winnen. Ons doel is duidelijk: winnen en over hen springen in het klassement."
Een terugkeer naar een vertrouwde omgeving
Voor Euvrard krijgt de trip naar Lommel ook een persoonlijk tintje. Hij droeg er zelf het shirt van Overpelt Lommel van 2005 tot 2008, nadat hij na een blessure terugkeerde uit de Eredivisie, waar hij bij FC Den Bosch speelde.
"In mijn eerste seizoen misten we op de laatste speeldag in Leuven de promotie naar eerste klasse. Maar ik bewaar heel veel mooie herinneringen aan die club. Het is goed dat Lommel opnieuw in de Jupiler Pro League speelt. Het is een club met trouwe supporters, die in het verleden ook zijn plaats had op het hoogste niveau", vertelde Euvrard.
Lommel leeft opnieuw
De Standard-trainer herinnert zich ook het Lommel uit de jaren negentig, met onder anderen Ronny Van Geneugden, Kalilou Fadiga en Mirek Waligora. "Dat was toen al een stevige verplaatsing, en dat is het nog steeds. Dankzij de City Football Group heeft Lommel behoorlijk wat middelen. Ze kunnen jonge spelers met veel potentieel aantrekken en die koppelen aan ervaren Belgen.
Ik ben echt blij voor hen. Je ziet dat er thuis opnieuw 8.000 à 9.000 mensen zitten en dat de club weer leeft. Dat is mooi", glimlachte Euvrard. Zondag wil hij er met Standard uiteraard wel voor zorgen dat het thuispubliek in het Soevereinstadion niet te veel reden tot juichen krijgt.
Westerlo ziet zijn kapitein terugkomen
Doğucan Haspolat heeft tegen Cercle Brugge zijn eerste wedstrijd van het seizoen gespeeld. De Turkse middenvelder kampte maandenlang met een enkelblessure. Aanvoerder Doğucan Haspolat maakte zijn rentree. De Turkse middenvelder had sinds vorig seizoen niet meer gespeeld door een aanslepende blessure aan de enkel.
Haspolat eindelijk terug na lange revalidatie
De interlandbreak kwam op het juiste moment voor Haspolat, die zijn revalidatie kon afronden. Voor de aftrap sprak de specialist in stilstaande fasen nog vertrouwen uit: "Mentaal heb ik geen andere keuze. Tijdens de oefenwedstrijden voelde ik wel dat ik een tijd niet had gespeeld, maar fysiek heb ik niet het gevoel dat ik achterop hink. De voorbije maanden heb ik veel cardio gedaan."
Voor een eerste wedstrijd na maanden afwezigheid hield Haspolat goed stand. Hij kreeg meteen opnieuw de aanvoerdersband en bleef 82 minuten op het veld. De nederlaag van Westerlo kon hij uiteindelijk niet vermijden. De zwaarste blessure uit zijn carrière liet uiteraard haar sporen na. "De voorbije maanden voelde ik spieren die ik al jaren niet had gebruikt", vertelde Haspolat over zijn lange herstelperiode.
Jerry Afriyie spreekt over de match tegen La Louvière
Jerry Afriyie staat sinds zijn transfer naar KRC Genk nog maar op 81 speelminuten, verspreid over alle competities. De Ghanees kreeg nog geen enkele basisplaats bij de Limburgers, zelfs niet in de Beker van België.
Weinig speelkansen voor Afriyie voorlopig bij Genk
Genk betaalde nochtans vijf miljoen euro voor de 19-jarige aanvaller. Bij zijn eerste invalbeurt tegen Antwerp drukte hij meteen zijn stempel, maar daarna verdween hij uit beeld. De stevige concurrentie voorin én een mysterieuze ziekte hielden hem vervolgens weg uit de ploeg.
"Op een ochtend werd ik wakker met een volledig opgezwollen gezicht en opgezwollen benen. Dat was moeilijk om mee om te gaan. Gelukkig gaat het nu beter, maar ik weet nog altijd niet wat er mis was. De medische staf heeft alles gecontroleerd en extra onderzoeken laten uitvoeren, maar er werd niets abnormaals vastgesteld", vertelde Afriyie in Het Belang van Limburg.
De plannen van Sven Vandenbroeck
Vandenbroeck wil zijn eigen voetbalideeën op de ploeg overbrengen. Zijn visie werd als speler en later als trainer sterk beïnvloed door Franky Vercauteren, de voormalige Rode Duivel die hem bij KV Mechelen opleidde en lanceerde in de eerste klasse.
Franky Vercauteren liet diepe indruk na
“Hij heeft me gedurende mijn hele carrière begeleid. Hij leerde me veeleisendheid, discipline en aandacht voor details: werkelijk alles. Maar wat kon hij hard zijn”, blikte Vandenbroeck terug.
De impact van Vercauteren had volgens de huidige RAAL-coach ook een keerzijde. “Franky is ook het slechtste wat me is overkomen, en dat heb ik hem ook gezegd. Zijn niveau lag zó hoog dat ik daarna nooit meer een trainer had die nog maar in zijn buurt kwam. Ik vergeleek elke coach met hem en raakte telkens gefrustreerd. Dat heeft me wellicht drie of vier jaar van mijn carrière gekost.”
De zware knieblessure van Marlon Fossey heeft Standard voor een lastig vraagstuk geplaatst. De Amerikaanse kapitein scheurde de voorste kruisband van zijn rechterknie en liep ook een verrekking van de binnenste knieband op. Voor de 28-jarige rechtsachter zit het seizoen erop.
Omdat Fossey aan het einde van zijn contract zit en niet wilde verlengen, is de kans groot dat hij zijn laatste wedstrijd voor de Rouches al heeft gespeeld. Standard moet dus niet alleen de komende maanden opvangen zonder zijn aanvoerder, maar ook stilaan vooruitkijken naar een definitieve opvolger.
Lawrence krijgt opnieuw zijn kans
Voor de verplaatsing naar Lommel van zondag lijkt Vincent Euvrard in eerste instantie naar zijn eigen kern te kijken. Henry Lawrence is daarin de meest logische kandidaat om Fossey op de rechtsachterpositie te vervangen.
De 25-jarige Engelsman was vorig seizoen een van de meest constante spelers bij Standard, maar verloor terrein nadat Euvrard voor een verdediging met vier had gekozen. Lawrence voelt zich doorgaans het best in een systeem met drie centrale verdedigers en wingbacks, al beschikt hij wel over het profiel om de positie ook in een viermansdefensie in te vullen.
Dat Lawrence vrijdag mee naar de persconferentie voor de wedstrijd in Lommel kwam, kan een aanwijzing zijn. De Engelsman lijkt alvast in poleposition te liggen voor een basisplaats.
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Goemaere als alternatief op rechts
Er is nog een tweede piste. Tijdens de interlandbreak testte de technische staf Laurens Goemaere als rechtsachter. De voormalige speler van Club NXT is van opleiding verdedigende middenvelder en kwam dit seizoen nog niet in actie met de eerste ploeg, maar kan Euvrard wel extra mogelijkheden bieden.
Lawrence blijft de duidelijke favoriet om in Lommel te starten, maar Goemaere kan op termijn een nuttige noodoplossing worden. Standard wil zich na de onderbreking meteen herpakken in de strijd om de top vijf. Tegelijk lijkt het duidelijk dat Marc Wilmots en de club tijdens de wintermercato nog naar versterking op de flanken achterin moeten zoeken. De Rouches zullen hun plannen voor de defensieve flanken moeten bijsturen. Levert het ook wat op dit weekend?
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