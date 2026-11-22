Live. Transfernieuws 22/11: Wat gaat er met Calhanoglu gebeuren?
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De transfergeruchten, het laatste transfernieuws en officiële transfers vliegen ons om de oren. Bij Voetbalkrant zetten wij alles voor u op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen!
Het enigma rond Openda
Voorlopig nog geen rust voor Openda, en evenmin voor Juventus. De transfer die Comolli aan het einde van de zomerse transferperiode van 2025 wist te realiseren, is uitgegroeid tot een complex vraagstuk. Toen de voormalig technisch directeur van de Bianconeri vol inzette op de komst van de Belg, kwam Openda uit een zeer succesvolle periode in Duitsland bij Leipzig; daar was hij in twee seizoenen goed voor 41 doelpunten en 18 assists.
Die cijfers staan in schril contrast met zijn prestaties bij Juventus vorig seizoen, en ook met zijn start bij Lyon – de club waaraan hij werd verhuurd, maar waar hij inmiddels alweer op de transferlijst is geplaatst. Afgezien van fysieke ongemakken waar hij de afgelopen maand mee kampte, is de Franse club niet van plan hem te behouden; dit hebben zij inmiddels ook kenbaar gemaakt, weet La Gazzetta Dello Sport.
Haspolat net terug en al aan het mikken op de toekomst
Haspolat is eindelijk terug na moeilijke maanden. Zijn blessure is achter de rug en dus mogen we bij Westerlo wel het een en ander van hem gaan verwachten. Daarmee is de hele zaak ook weer in een stroomversnelling aan het komen. Inclusief een nakende transfer?
Haspolat zelf staat in ieder geval nog steeds open voor een nieuwe club. Of zoals hij het verwoordde aan Het Nieuwsblad: “Ik heb hier niets om over te klagen en ben Westerlo dankbaar, maar ik zou liegen als ik zeg dat ik geen stap hogerop meer wil maken."
Wat gaat er met Calhanoglu gebeuren?
Calhanoglu wil bij Inter blijven, maar er zijn vooralsnog geen aanbiedingen vanuit de club om hem langer in huis te gaan houden. Het is nog te vroeg om definitieve uitspraken te doen over de contractverlenging van Hakan Calhanoglu bij Inter. De Turkse speler geeft de voorkeur aan de Nerazzurri en hij is erg gelukkig bij de club en strijkt bovendien een respectabel salaris op.
Vier clubs tonen ondertussen wel al interesse in hem. De eerste optie is Galatasaray, dat – althans wat het salaris betreft – werkelijk aanzienlijke bedragen kan bieden. Daarnaast zou Juventus bereid kunnen zijn hem aan te trekken, in een constructie die doet denken aan de transfer van Pirlo, al zijn daarbij wel de nodige kanttekeningen te plaatsen. Ook Tottenham en Como tonen interesse volgens Tuttomercatoweb.
Spelersvakbond laat zich uit over situatie rond Musiala
De situatie van Jamal Musiala bij Bayern München beroert de gemoederen. De Duitse offensieve middenvelder beleeft fysiek een moeilijke periode, terwijl verschillende beleidsmakers van de Rekordmeister zich in het openbaar uitspraken over zijn toekomst en zijn aanzienlijke salaris. Dat schiet in het verkeerde keelgat bij FIFPRO, de internationale vakbond voor profvoetballers. Die vindt dat Bayern onnodige druk op zijn speler legt.
FIFPRO viseert publieke uitspraken van Bayern-kopstukken
In een mededeling van 21 november richt de organisatie zich onder meer tot Uli Hoeness, Jan-Christian Dreesen en Karl-Heinz Rummenigge. Volgens FIFPRO horen bezorgdheden over een speler besproken te worden achter gesloten deuren, met de speler zelf en zijn entourage, in plaats van via de media.
De vakbond wijst er ook op dat onzekerheid over de professionele toekomst kan wegen op de mentale gezondheid van een voetballer. Zeker wanneer die speler tegelijk in een revalidatieproces zit, kunnen publieke twijfels extra zwaar doorwegen.
De transfergeruchten, het laatste transfernieuws en officiële transfers vliegen ons om de oren. Bij Voetbalkrant zetten wij alles voor u op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen!
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