Manchester United is zondagavond bijzonder zwaar onderuitgegaan in de Engelse topper tegen Liverpool. De Red Devils verloren met 4-0 op Anfield en blijven daardoor in de onderste regionen van de Premier League hangen. Voor de kersverse trainer Mauricio Pochettino werd zijn eerste wedstrijd meteen een absolute nachtmerrie.

De Argentijn zag zijn ploeg al na acht minuten met tien man achterblijven. Leny Yoro kreeg een rode kaart na een overtreding op Rio Ngumoha. Liverpool profiteerde onmiddellijk van de numerieke meerderheid. Dominik Szoboszlai trapte de daaropvolgende vrije trap binnen en amper drie minuten later verdubbelde Florian Wirtz de voorsprong.

Liverpool maakt gehakt van United

Manchester United had nauwelijks een antwoord op het aanvallende geweld van de thuisploeg. Pochettino probeerde de schade te beperken door Harry Maguire in te brengen en zijn defensie te versterken. Toch bleef Liverpool het gevaarlijkste elftal en mocht United blij zijn dat het bij de rust slechts 2-0 stond.

Ook na de pauze bleef Liverpool de wedstrijd domineren. De jonge Rio Ngumoha bekroonde zijn sterke optreden in de 66e minuut met de derde treffer. Voor de Engelse aanvaller werd het een bijzonder mooie avond, terwijl de bezoekers steeds verder wegzakten. In de 82e minuut maakte Victor Muñoz de vernedering compleet met de 4-0.

Manchester United staat voor bijzonder pijnlijke realiteit

De nederlaag komt bijzonder hard aan bij Manchester United, dat aan een dramatisch seizoen bezig is. De Engelse grootmacht staat op de negentiende plaats in de Premier League en bevindt zich daarmee in de degradatiezone. Met amper acht punten uit twaalf wedstrijden is de situatie op Old Trafford ronduit zorgwekkend.



Voor Pochettino wordt het nu zaak om zijn ploeg zo snel mogelijk weer op de rails te krijgen. De nieuwe trainer werd aangesteld om Manchester United uit de problemen te helpen, maar zijn eerste wedstrijd heeft vooral duidelijk gemaakt hoe groot de uitdaging is. Liverpool kan ondertussen terugblikken op een overtuigende overwinning tegen zijn grote rivaal.