Adriano Bertaccini was zaterdagavond opnieuw belangrijk voor Anderlecht. De aanvaller mocht tegen OH Leuven de strafschop nemen en zette die feilloos om. Zijn doelpunt leverde paars-wit drie belangrijke punten op na een moeilijke wedstrijd. Intussen scoort hij om de 36 minuten speeltijd, de meest efficiënte spits in eerste klasse.

“Eerst en vooral wil ik de ploeg bedanken. We hebben nooit opgegeven en zijn blijven doorgaan tot het einde”, vertelde Bertaccini na afloop. “We wisten dat het geen gemakkelijke wedstrijd zou worden. Na een interlandbreak hebben we het altijd wat moeilijker. Sommige spelers hebben bovendien meerdere wedstrijden gespeeld en nauwelijks rust gehad.”

Toch wilde de aanvaller geen excuses zoeken. “Het is niet gemakkelijk om na zo'n periode meteen opnieuw aan de slag te gaan, maar we hebben opnieuw gewonnen. We hebben misschien niet onze beste wedstrijd gespeeld, maar het belangrijkste is dat we de drie punten pakken.”

“Ik geloof altijd in mezelf”

Voor Bertaccini was het omzetten van de penalty ook een mentale kwestie. “Het is niet altijd gemakkelijk, maar op zo'n moment denk ik alleen aan het positieve. In het voetbal moet je vooral in jezelf blijven geloven. Dat is wat ik doe. Ik heb een heel goede mentaliteit en blijf hard werken om mezelf te verbeteren.”

De aanvaller krijgt voorlopig niet altijd evenveel speelminuten, maar wil elke kans grijpen. Het publiek heeft hij intussen wel aan zijn kant gekregen. Niemand die luider werd toegejuicht bij zijn invalbeurt. “Ik speel vandaag voor Anderlecht en doe alles voor deze club. Elke minuut die ik krijg, geef ik mijn leven voor Anderlecht. Als ik minuten krijg, moet ik tonen dat ik mijn plaats verdien. Daarna is het aan de trainer om zijn keuze te maken.”

Bertaccini naar huis om... GTA 6 te spelen

Ook zijn statistieken per speelminuut werden hem voorgelegd. Bertaccini reageerde daar nuchter op: “Dat is ongelooflijk, maar ik speel natuurlijk niet zo veel. Dat helpt ook om die cijfers er goed te laten uitzien. Ik moet gewoon op dezelfde manier blijven doorgaan, met dezelfde mentaliteit en dezelfde inzet op training. Ik geef alles en wil elke kans benutten.”



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En nu GTA 6 gaan spelen... "Of ik al veel gespeeld heb? Bijna constant sinds het is uitgekomen", lachte hij.