De nederlaag van OH Leuven op het veld van Anderlecht (1-0) kwam bijzonder hard aan bij de Leuvenaars. Vooral de bijzonder omstreden penalty na de handsfase met Ewoud Pletinckx zorgde voor grote frustratie. Interim-trainer Jay Schoffner begreep de beslissing van de scheidsrechter en de VAR allerminst.

"Ik ben heel ontgoocheld met dit verlies. Het is tegenwoordig moeilijk om te weten wat handspel is en wat niet", reageerde Schoffner na afloop. Hij wees daarbij ook op het eerdere contact met de arm van Anderlecht-aanvaller Bentayeb. Volgens de Leuvense coach werd dat in de beoordeling van de fase volledig genegeerd.

Leuven begrijpt beslissing van scheidsrechter niet

"We spraken met de vierde scheidsrechter om de fase opnieuw te bekijken. We bleven hem zeggen dat hij naar het handspel van Bentayeb moest kijken", vertelde Schoffner. Hij stelde zich ook vragen bij het contact van Pletinckx: "Op de beelden achter het doel leek het de schouder waarmee Ewoud de bal uit doel haalde."

De interim-trainer vond vooral dat de volledige fase op een vreemde manier werd beoordeeld. "Als Ewoud de bal niet blokt en Bentayeb gewoon laat scoren, is het geen penalty en ook geen doelpunt. Bij Bentayeb raakte de bal zijn lichaam niet, maar rechtstreeks de arm. Waarom moet dat dan niet bekeken worden?" Bij OH Leuven bleef de frustratie over de beslissing dan ook groot.

Schoffner zag ook positieve punten

Toch wilde Schoffner niet alleen over de arbitrage spreken. Hij zag zijn ploeg in de eerste helft goed voor de dag komen en vond dat OH Leuven Anderlecht met zijn pressing behoorlijk wat problemen bezorgde. De bezoekers creëerden bovendien drie à vier goede kansen voor de rust.

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In het slotkwartier kreeg Leuven het moeilijker, maar volgens Schoffner toonden zijn spelers veel moed door te blijven vechten en alles af te blokken. "Ik hoop dat ze kleinere clubs niet benadelen", klonk het nog.