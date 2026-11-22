Zelfs Ivan Leko himself kan nog verrast worden over zaken die zich afspelen bij Club Brugge. Zo heeft Félix Lemaréchal voor de tweede competitiewedstrijd op rij invulling gegeven aan de positie op de linkerflank. Dat doet de Fransman met flair.

In Mechelen liep de ex-speler van Cercle Brugge geregeld Corbanie eraf op snelheid, dwong hij Miras tot een save en kwam hij op het scorebord. "Ik vond Félix top tegen Anderlecht. Ik vond hem toen beter dan tegen Mechelen", komt Leko verrassend uit de hoek. "Oké, hij heeft nu een doelpunt gescoord, maar ik kijk naar de prestatie en naar de succesvolle acties."

Leko ziet wel dat Lemaréchal steeds meer went aan zijn nieuwe positie. "Wat ik goed vond, is dat hij speelde als een echte winger en dacht als een winger. Dat is niet makkelijk voor iemand die van nature middenvelder is. Een middenvelder komt doorgaans graag aan de bal, neemt zijn tijd en zoekt het combinatievoetbal. Een winger speelt na een controle in één tijd en gaat door op snelheid."

Leko verwachtte dit een maand geleden niet

Leko looft ook de mentaliteit bij balverlies van Lemaréchal. De trainer van Club Brugge moet toegeven dat hij deze ontwikkeling bij zijn speler niet zag aankomen. "Als je mij een maand geleden gezegd had dat Félix Lemaréchal titularis ging zijn op de linkerflank, had ik gezegd: ben je wel normaal?"

Het is alleen maar leuk om zo'n aangename verrassing te ervaren. "In het voetbal gaat het er dynamisch aan toe. Je weet nooit wat er gaat gebeuren in een tijdsspanne van enkele weken."

Club-trainer gelooft in automatismen en vertrouwen



Tussen de lijnen lezen we dat Leko Lemaréchal wellicht woensdag tegen Liverpool opnieuw opstelt op de linkerflank. "Ik ben iemand die niet graag wijzigt. Ik geloof in automatismen. Ik geloof erin om spelers vertrouwen te geven. Als je goed speelt en wint, moet je niet veel veranderingen verwachten."