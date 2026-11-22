De penalty die Anderlecht tegen OH Leuven kreeg, kan nog voor discussie zorgen. Ewoud Pletinckx haalde een schot van Bentayeb met zijn arm van de doellijn, maar in de aanloop naar die fase raakte ook de Anderlecht-aanvaller de bal met de hand. Toch werd er een strafschop toegekend aan paars-wit.

De vraag is of dat volgens de spelregels wel correct was. De huidige IFAB-regels, die ook in het Belgische voetbal gelden, maken namelijk een belangrijk onderscheid bij handspel in de aanloop naar een doelpunt of doelkans.

Waarom het handspel van Bentayeb niet noodzakelijk een overtreding was

Volgens regel 12 is onopzettelijk handspel niet automatisch een overtreding. Er geldt wel een specifieke uitzondering wanneer een speler rechtstreeks met de hand of arm scoort, of onmiddellijk nadat de bal zijn hand of arm heeft geraakt. In dat geval wordt ook onopzettelijk handspel bestraft.

Bentayeb scoorde echter niet zelf, maar zag zijn poging door Pletinckx met de arm tegengehouden worden. Als het eerdere contact met de arm onopzettelijk was en zijn arm zich in een natuurlijke positie bevond, mocht de aanval dus gewoon doorgaan. Alleen bij opzettelijk handspel of een onnatuurlijk grotere lichaamsoppervlakte had de scheidsrechter moeten fluiten.

Had Pletinckx rood moeten krijgen?

De vraag hier is wel of Pletinckx de bal geraakt heeft met verboden lichaamsdeel. Want op de beelden leek het echt de schouder.

Ook bij de verdediger is de beoordeling van het handspel belangrijk. Als Pletinckx bewust zijn arm gebruikte om een doelpunt te verhinderen, schrijft regel 12 een rode kaart voor. Het gaat dan om het verhinderen van een doelpunt door opzettelijk handspel.



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Was het contact daarentegen onopzettelijk, maar bevond zijn arm zich in een onnatuurlijke positie waardoor hij een doelpunt voorkwam, dan is een strafschop met een gele kaart de juiste sanctie. Een rode kaart is dus niet automatisch verplicht omdat de bal met de arm van de doellijn wordt gehaald.

De cruciale beoordeling ligt bijgevolg bij de intentie en de positie van Pletinckx' arm. De penalty voor Anderlecht kan reglementair correct zijn, ondanks het eerdere armcontact van Bentayeb. Maar als de verdediger bewust met zijn arm een doelpunt voorkwam, had hij volgens de spelregels ook uitgesloten moeten worden.