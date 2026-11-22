Een demonstratie met vijf goals buitenshuis: iedereen blij dus bij Club Brugge? Niet bepaald. Uitgerekend de man die twee van de vijf Brugse doelpunten voor zijn rekening nam, stapte zaterdagavond teleurgesteld van het veld.

Nicolo Tresoldi ging in Mechelen naar de kant met twintig minuten op de klok, bij een 0-3-score. Op dat moment had Tresoldi al twee keer de weg naar doel gevonden en hij zal wel aangevoeld hebben dat er nog meer in de lucht hing.

Ivan Leko ontkent niet met welke gevoelens zijn speler van het veld stapte bij zijn vervanging. "Ja, hij was teleurgesteld. Ik begrijp dat ook. We hebben erover gepraat. Ik heb hem gezegd dat het normaal is dat hij teleurgesteld was."

Leko denkt aan al zijn spelers

Daar staat tegenover dat Leko met meer bezig is dan enkel Tresoldi, hoe belangrijk hij ook is voor Club Brugge. "Ik moet denken aan het team. Iedereen is belangrijk, ik moet iedereen tevreden houden. Ik moet ook aan Romeo Vermant, Hugo Siquet en Matteo Dams denken. Ik wilde hen ook laten spelen. De taak van een coach is om te denken aan 25 spelers, niet aan één speler."

Voor alle duidelijkheid: Siquet speelde 25 minuten en Vermant 20 minuten. Zij pikten ook allebei nog hun doelpuntje mee. De 22-jarige Dams daarentegen bleef 90 minuten op de bank.

Extra brandstof voor Tresoldi

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Leko rekent erop dat Tresoldi de ontgoocheling over zijn vervanging gebruikt als brandstof om in de nabije toekomst nog meer topprestaties te leveren. "Ik begrijp wel dat hij een hattrick wilde scoren. Laten we hopen dat hij in de volgende wedstrijden nog extra grinta kan tonen en nog meer kan scoren."