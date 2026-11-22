Dit is wel even slikken voor KV Mechelen. Verliezen van Club Brugge is geen schande, maar je wil in eigen huis geen vijf goals om de oren krijgen. Fred Vanderbiest heeft zijn spelers na afloop van de partij toegesproken.

Myron van Brederode geeft aan hoe hard de zware nederlaag is aangekomen. "In de kleedkamer was de stemming niet vrolijk. We zetten na 1-5-verlies natuurlijk geen muziek op." Traditioneel wordt dat bij winst door de verschillende ploegen wel gedaan.

Geen muziek deze keer in de kleedkamer van Malinwa, maar misschien zijn er wel woorden gevallen? "Door ons als spelers is er niets gezegd maar wel door de coach. Als je 1-5 op je kloten krijgt, wordt er wel wat gezegd. Dat kunnen we niet tolereren, vooral niet in eigen huis."

Geen vrolijke Vanderbiest

We kunnen veronderstellen dat dit min of meer een donderspeech was. "Dat het niet op een heel blije manier was? Hij was niet heel vrolijk, inderdaad. Het viel nog mee", nuanceert Van Brederode. "Elke week een uitbarsting, dat helpt ook niet."

Het is voor KV Mechelen kwestie om snel de knop om te draaien en deze partij achter zich te laten. "We moeten de moed erin houden en volgende week hele belangrijke punten pakken."

Belangrijke wedstrijd tegen Cercle

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Mechelen treft volgend weekend opnieuw een ploeg uit Brugge: dan staat de verplaatsing naar het Jan Breydelstadion op het programma voor een ontmoeting met Cercle. Na een 9 op 9 voor Cercle en een 0 op 6 voor KVM hebben beide ploegen plots evenveel punten.