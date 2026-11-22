Vitor Bruno kon na de nipte 1-0-zege van Anderlecht tegen OH Leuven niet om de discussie over de strafschop heen. Bij de bezoekers was er heel wat onbegrip over de beslissing van de scheidsrechter, maar de Portugese coach verdedigde de penalty. Daarbij verwees hij ook naar een eerdere fase in de topper tussen Club Brugge en Anderlecht.

“Volgens mij is het duidelijk penalty”, zei Bruno. “Het enige beeld dat we zien, is er een duidelijke beweging van de arm naar de bal.” Volgens de Anderlecht-coach was de beslissing dus verdedigbaar op basis van de beelden die hij zelf te zien kreeg.

Vitor Bruno verwijst naar fase met Vanaken en Cvetkovic

De trainer begreep dat OH Leuven niet akkoord ging met de beslissing, maar vond dat de discussie dan consequent gevoerd moet worden. Hij haalde daarbij zelf een andere fase aan waar Anderlecht niet tevreden over was.

“Als Leuven daarover klaagt, moeten we alles herbekijken. Dan moeten we ook de fase met Vanaken en Cvetkovic in Brugge opnieuw gaan bekijken”, stelde Bruno.

De Portugese coach wilde na afloop ook niet voorbijgaan aan de moeilijke eerste helft van zijn ploeg. “We hadden te weinig ritme en waren te voorspelbaar”, gaf hij toe. De interlandbreak speelde volgens hem mogelijk een rol. “Het is niet de enige uitleg.”

Anderlecht vond na rust wel een oplossing

Na de pauze zag Bruno een ander Anderlecht. “De tweede helft was veel beter”, klonk het. Toch was hij niet helemaal tevreden over wat zijn ploeg liet zien. “We waren niet scherp genoeg. Er ontbrak iets”, analyseerde hij.



Lees ook... Bertaccini reageert op invallersstatuut: “Elke minuut geef ik mijn leven voor deze club"›

De trainer besefte vooraf al dat het geen eenvoudige opdracht zou worden tegen OH Leuven, dat al zeven wedstrijden op rij niet had verloren. “Ik wist dat het moeilijk zou worden”, vertelde hij.

Dat doelpunt kwam er vanaf de stip via Adriano Bertaccini. Bruno had er geen probleem mee dat de aanvaller zijn verantwoordelijkheid nam. “Iemand moet het doen”, reageerde hij. Hij wees er bovendien op dat Bertaccini ook zijn werk levert wanneer Anderlecht niet in balbezit is. “Hij doet ook verdedigend werk. Misschien was hij dat vroeger niet gewoon, maar hij leert bij.”