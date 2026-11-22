Bij Anderlecht was de terugkeer van Jean Kindermans vanzelfsprekend een opvallend moment. Ook zijn vertrek destijds maakte veel los, omdat het blootlegde hoe ingrijpend de club op alle niveaus was veranderd.

In 2025 had Jean Kindermans normaal gezien zijn twintigste jaar als coördinator van de jeugdopleiding van Anderlecht gevierd. Daar kwam het niet van: Kindermans verliet een club in volle verandering en trok naar Antwerp.

"Ik ben bij Anderlecht vertrokken toen het mijn Anderlecht niet meer was. Op dat moment was ik er ook van overtuigd dat ik nooit zou terugkeren", vertelt hij zonder omwegen aan Mauve TV.

Een Anderlecht dat grondig veranderde

Kindermans was naar eigen zeggen wellicht gebleven als de club trouw was gebleven aan haar waarden. "Er zijn periodes in het leven waarover we geen controle hebben. En over wat je niet kunt controleren, moet je niet treuren. Soms word je gewoon overvallen door zulke dingen. Ik heb er veel uit geleerd. Het was een verrijkende ervaring en vandaag helpt het me om nog betere trainingsprogramma's uit te werken."

De terugkeer van beslissingsnemers met paars-wit bloed betekende volgens Kindermans een keerpunt. "Bij mijn terugkeer was ik blij vast te stellen dat we hier kunnen werken met mensen die het DNA van RSCA belichamen, zowel door hun verleden als speler als door hun engagement."



Jean Kindermans maakt dus opnieuw deel uit van de mensen die Anderlecht weer naar zijn vroegere niveau moeten brengen. "Ik wil prijzen winnen met Anderlecht, gesteund door Neerpede. Ik ben opnieuw thuis. Ik wil de jeugdopleiding van Neerpede opnieuw de uitstraling van vroeger geven. En ik wil de club in handen geven van mensen die op die weg kunnen voortbouwen."