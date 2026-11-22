De toekomst van Kevin De Bruyne bij Napoli blijft voor heel wat speculatie zorgen. De Rode Duivel wordt de laatste dagen nadrukkelijk in verband gebracht met een vertrek uit Italië, waarbij vooral PSV als mogelijke bestemming wordt genoemd. Trainer Massimiliano Allegri heeft nu zelf gereageerd op de geruchten.

De Bruyne begon zaterdagavond nog op de bank tijdens de 1-0-overwinning van Napoli tegen Torino. Dat zorgt voor extra vragen over zijn toekomst, maar Allegri lijkt helemaal niet van plan om zijn Belgische middenvelder zomaar op te geven.

Allegri neemt De Bruyne in bescherming

"De Bruyne staat niet met één voet binnen en één voet buiten", verklaarde Allegri na afloop volgens Corriere dello Sport. De Italiaanse trainer benadrukte dat hij nog altijd bijzonder veel vertrouwen heeft in de kwaliteiten van de voormalige Manchester City-speler.

"De Bruyne is een buitengewone speler. Dat kon je vanavond ook zien, al ziet niet iedereen dat. Veel mensen kijken naar wedstrijden, maar slechts weinigen zien ze echt", klonk het opvallend. Daarmee lijkt Allegri ook een boodschap te sturen naar degenen die twijfelen aan het niveau van de Belg.

Allegri ziet positieve evolutie

De Napoli-trainer wees bovendien op de moeilijke periode die De Bruyne achter de rug heeft. Door een blessure stond hij vorig seizoen vier tot vijf maanden aan de kant. Volgens Allegri heeft de inmiddels 35-jarige middenvelder tijd nodig gehad om opnieuw zijn beste niveau te benaderen.

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"Hij doet het goed. Hij wordt fysiek steeds beter. Hij heeft het goed gedaan bij de nationale ploeg en zat daarvoor ook bij ons al in een goede periode", benadrukte Allegri. De Italiaan sloot af met een duidelijke boodschap: hij is bijzonder tevreden over De Bruyne. Of dat ook betekent dat een wintertransfer uitgesloten is, valt voorlopig af te wachten.