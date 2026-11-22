Steve Ngoura kreeg tijdens de voorbije interlandbreak een opvallende kans: Zinedine Zidane riep hem op om mee te trainen met de Franse A-ploeg. De spits van Cercle Brugge stond daarmee nadrukkelijk in de kijker, ook bij moederclub AS Monaco.

Steve Ngoura beleefde een opmerkelijke interlandbreak. De aanvaller van Cercle Brugge was zoals gewoonlijk geselecteerd voor de Franse beloften, maar mocht van Zinedine Zidane ook aansluiten op training bij de A-ploeg van Frankrijk.

De 21-jarige Fransman nam die ervaring meteen mee naar de competitie. Bij de herstart van de Jupiler Pro League vond hij vrijdag het net tegen Westerlo. Bondscoach Gérald Baticle van de Franse beloften sprak in L'Equipe uitgebreid over de ontwikkeling van de Cercle-spits.

Monaco volgt Ngoura op de voet

"Hij kreeg de kans om de omvang van zijn talent te tonen, maar ook om bij te leren, het niveau te zien en de honger te krijgen om terug te keren", aldus Baticle. "Hij heeft veel potentieel en bezit heel wat wapens voor het topniveau: hij is sterk, snel, kan met de rug naar doel spelen als aanspeelpunt en heeft ook diepgang in zijn spel."

Ngoura maakte in januari 2025 de overstap van Le Havre, zijn opleidingsclub, naar Cercle Brugge. En zoals wel vaker gebeurt wanneer een jonge Franse speler zich bij groen-zwart in de kijker speelt, houdt AS Monaco de situatie nauwlettend in de gaten.



Volgens L'Equipe veranderde Ngoura onlangs van vertegenwoordigers en heeft hij zijn entourage beter georganiseerd met het oog op de volgende stappen in zijn carrière. Een transfer behoort dus tot de mogelijkheden. Monaco, eigenaar van Cercle Brugge, volgt zijn progressie alvast van dichtbij. De Fransman ligt in het Jan Breydelstadion nog tot 2028 onder contract.