Noa Lang beleefde zaterdagavond een bijzonder bewogen wedstrijd bij Napoli. De voormalige smaakmaker van Club Brugge werd bij zijn invalbeurt tegen Torino opnieuw massaal uitgefloten door zijn eigen supporters. Maar de Nederlander liet zich niet uit zijn lood slaan en groeide uiteindelijk uit tot een van de hoofdrolspelers in de 1-0-overwinning.

De relatie tussen Lang en de Napolitaanse aanhang staat al enkele weken onder zware druk. Eerder deze maand kwam het zelfs tot een confrontatie met de supporters. Ook zaterdag bleek de plooien gladstrijken geen eenvoudige opdracht. Toen trainer Massimiliano Allegri hem na 58 minuten tussen de lijnen bracht, weerklonk een stevig fluitconcert in het Stadio Diego Armando Maradona.

Lang antwoordt op het veld

Lang reageerde echter op de best mogelijke manier. In de 73e minuut veroverde hij met een knappe defensieve actie de bal, waarna hij meteen de aanval inzette. De Nederlander bediende Scott McTominay, die met een uitstekend schot de beslissende 1-0 tegen de netten trapte.

De Schotse middenvelder wist meteen wie hij moest bedanken. McTominay wees na zijn doelpunt nadrukkelijk naar Lang en liep vervolgens naar hem toe voor een omhelzing.

Allegri neemt het op voor Lang

Ook Allegri sprong na afloop in de bres voor zijn speler. "Ik vind het jammer voor Lang. Ik ben ervan overtuigd dat er vorige zondag sprake was van een misverstand", vertelde de trainer bij DAZN. "Lang is een goede jongen, die groeit en vooruitgang boekt."

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De Italiaanse coach benadrukte bovendien dat Lang zijn waarde opnieuw heeft bewezen. "Ook vanavond heeft Lang getoond dat hij kwaliteiten heeft." Of deze beslissende actie ook voldoende is om de moeizame relatie met de supporters te herstellen, moet nog blijken.