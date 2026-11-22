STVV heeft in extremis een punt gepakt op het veld van Charleroi. Daar was een vleugje genialiteit van Joedrick Pupe voor nodig. De verdediger kwam achteraf met een verklaring voor zijn weergaloze gelijkmaker.

Pupe met een weergaloze hakbal

Charleroi scoorde via Freddy Mbemba en Aurélien Scheidler. Tussendoor had Ilias Sebaoui voor de 2-1 gezorgd. STVV leek de boot in te gaan, totdat Joedrick Pupe op een corner besloot te toveren.

Hij nam de bal knap aan en hakte de bal dan weergaloos in het Charleroi-doel. Niet meteen een actie die je van een verdediger verwacht.

Een instinctieve reactie

"Die goal? Het was instinctief", wordt Pupe geciteerd door Sporza. "Ik vond dat we te veel nadachten voor de goal en dan dacht ik: "ik trap die wel zo binnen, dan maar"."

STVV moest na rood voor Shinkawa vroeg met een man minder verder. "We komen snel met tien man en dan wordt het moeilijk, maar dan komen we toch gelijk. Elke keer als we achter kwamen, kwam het geloof toch weer terug."

STVV verdiende misschien wel meer



"Het punt doet deugd. Met tien tegen tien hadden we zelfs even de bovenhand, dus misschien verdienden we wel meer." Dat is een mening die ook Jonas De Roeck was toegedaan.