KV Kortrijk heeft zondag opnieuw een pijnlijke nederlaag geleden. De Kerels gingen met 0-1 onderuit tegen Union SG, maar vooral de verrassende keeperskeuze van trainer Daniel Beichler viel op. Tristen Alliet kreeg zijn kans en beleefde meteen een bijzonder bewogen debuut.

De jonge doelman stond onverwacht tussen de palen bij de West-Vlamingen. Door de blessures van Marko Ilic en Ebbe De Vlaeminck moest Beichler op zoek naar een oplossing. Opvallend genoeg verkoos hij Alliet boven de meer ervaren Patrik Gunnarsson.

Beichler verdedigt zijn keuze

"Tristen verdiende deze kans", verklaarde Beichler na afloop volgens Het Laatste Nieuws. "Hij trainde goed de laatste weken en dat is voor mij nog altijd het belangrijkste. Ik had een goed buikgevoel bij mijn beslissing."

Alliet speelde lange tijd een degelijke wedstrijd, maar kende ook enkele moeilijke momenten. In de slotfase moest Alliet zich gewonnen geven op een kopbal van Louis Patris. Beichler wilde niet meteen oordelen over de rol van zijn doelman bij het tegendoelpunt. "Het is moeilijk voor mij om daarover iets te vertellen. Ik moet de fase namelijk eerst nog eens terugzien."

Opnieuw zware domper voor Kortrijk

De nederlaag kwam bijzonder hard aan bij KV Kortrijk. De thuisploeg hield lange tijd goed stand tegen de competitieleider, maar moest in de slotfase met tien verder na een tweede gele kaart voor Boris Lambert.

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Amper enkele minuten later maakte Patris het enige doelpunt van de wedstrijd. Zo bleef Kortrijk opnieuw met lege handen achter en blijft de ploeg op de laatste plaats in het klassement staan. Voor Beichler wordt het nu zaak om de negatieve reeks te doorbreken. Ook de keuze onder de lat zal ongetwijfeld opnieuw ter discussie staan.