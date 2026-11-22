PSG slikt fikse opdoffer die mogelijk grote gevolgen heeft voor Mika Godts

Mika Godts lijkt de komende weken mogelijk vaker aan bod te komen bij Paris Saint-Germain. Désiré Doué viel tegen Nice zwaar geblesseerd uit, nadat ook Kvicha Kvaratskhelia al voor langere tijd geblesseerd was geraakt. Voor de jonge Belg zou dat nieuwe speelkansen kunnen betekenen, al koos Luis Enrique aanvankelijk voor Ferran Torres.